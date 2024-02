Países da UE entram em desacordo sobre as opções para centralizar a supervisão dos mercados de capitais

Os ministros das finanças da União Europeia estão em desacordo sobre as opções para unificar a supervisão dos mercados de capitais nacionais, à medida que o bloco tenta aproximar os sistemas divergentes para estimular o investimento privado em prioridades, incluindo a transição verde ou a defesa.

O presidente do Eurogrupo, Paschal Donohoe , disse que os estados membros discordam sobre o nível de ambição para construir um regime de supervisão comum como parte do roteiro para progredir em direção a uma união dos mercados de capitais que a UE quer resolver no próximo mês.

Falando à margem da reunião dos ministros das finanças da UE em Ghent, na Bélgica, ele disse que “temos muito trabalho a fazer nas próximas duas semanas para ver se conseguimos identificar uma declaração nessa área que os países apoiarão, mas vamos encontrar um.”

A eliminação das barreiras nacionais em questões como a supervisão — vista como um pilar essencial para mercados de capitais mais profundos — os produtos de poupança e os regimes de insolvência tornaram-se mais urgentes, à medida que a UE enfrenta necessidades financeiras crescentes para fazer face a uma longa lista de riscos geopolíticos, incluindo uma possível retorno de Donald Trump à Casa Branca.

Os chefes das finanças da UE discutiram a questão da supervisão — um dos poucos itens pendentes do roteiro — mas não conseguiram fazer quaisquer progressos. Espera-se que cheguem a um acordo na sua próxima reunião, em 12 de março, antes da reunião dos Chefes de Estado da UE, de 21 a 22 de março, quando a questão provavelmente surgirá.

Alguns países estão a avançar no sentido de um sistema centralizado, outros preferem uma coordenação mais forte entre as autoridades nacionais, e um terceiro grupo pretende manter o equilíbrio actual baseado em órgãos nacionais de supervisão e na Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados, com um papel limitado na coordenação.

Alguns Estados-Membros, no entanto, estão cada vez mais impacientes com a falta de progressos na construção de uma união dos mercados de capitais, um projeto com uma década, e questionaram a ambição das discussões em curso.

Em vez de tentar chegar a um acordo entre os 27 Estados-Membros, a França propôs avançar com um grupo de três ou quatro países que apoiassem mais a ambição em questões como a supervisão comum, trazendo de volta mais titularização aos mercados e lançando uma iniciativa pan-europeia.

Países como os Países Baixos e a Espanha acolheram favoravelmente o impulso da França e, embora preferissem um acordo a nível da UE, estão abertos a discutir opções, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.