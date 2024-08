Os principais obstáculos no caminho da Etiópia para a reestruturação da dívida

A Etiópia está a intensificar os esforços para reestruturar a sua dívida internacional em obrigações de mil milhões de dólares, como parte de uma revisão mais ampla da dívida. Os investidores recusaram as indicações de que o governo está a procurar cortes no valor dos títulos, preparando o terreno para negociações tensas.

Pressionado pela grave escassez de moeda estrangeira e pelas receitas governamentais lentas, o governo disse no início de 2021 que reestruturaria a sua dívida sob a iniciativa do Quadro Comum do G20.

O Chade, Zâmbia e Gana procuraram, com imensa dificuldade, reestruturar as suas dívidas sob o programa do G20 criado para fornecer alívio rápido da dívida aos países em desenvolvimento.

O processo da Etiópia foi prolongado pelo conflito de Tigray, que terminou no final de 2022, e pelo lento progresso no cumprimento das exigências do Fundo Monetário Internacional para abandonar a sua paridade cambial, abandonar os controles de capital e introduzir uma estrutura de política monetária baseada nas taxas de juro.

A Etiópia lançou uma nova moeda birr em 29 de julho, ajudando-a a garantir um programa de empréstimo de 3,4 mil milhões com duração de quatro anos pelo FMI. O acordo com o FMI desbloqueou mais financiamento de credores, incluindo o Banco Mundial, e abriu caminho para uma nova iniciativa de reestruturação da dívida.

A dívida externa da Etiópia era de 28,9 mil milhões em março, de acordo com o governo. O FMI identificou uma lacuna de financiamento de 3,5 mil milhões durante o programa de empréstimos. A Etiópia precisa tapar isso por meio da reformulação da dívida, mas como isso será alcançado depende das negociações de reestruturação.

O governo disse esperar que a reestruturação gere 4.9 mil milhões em alívio da dívida, citando propostas oficiais dos credores, embora sem um prazo especificado.

Para alcançar a comparabilidade do tratamento, um princípio do Quadro Comum do G20 que exige que os credores comerciais sejam tratados de forma semelhante às contrapartes oficiais, as autoridades etíopes indicaram que buscarão uma redução de 20% no principal de seu título de mil milhões.

Isso irritou os credores privados , que disseram na semana passada que isso não reflete os fundamentos económicos da Etiópia e acrescentaram que o governo não estava seguindo uma abordagem de “boa-fé” para a reestruturação da dívida.

A disputa centra-se em saber se a Etiópia tem um problema de liquidez – um problema de curto prazo – ou se enfrenta uma crise de solvabilidade a longo prazo.

As receitas de exportação e impostos estão sob pressão e as reservas cambiais estão diminuindo, prejudicando a capacidade da Etiópia de pagar a dívida, dizem aqueles que veem isso como um problema de solvabilidade a longo prazo, embora a dívida seja relativamente baixa, equivalente a 40,3% do PIB.

A análise de sustentabilidade da dívida do FMI mostra que a Etiópia tem visto violações prolongadas de uma série de indicadores que o fundo geralmente usa para identificar uma crise de solvabilidade, como a relação dívida externa/exportações.

Avaliações divergentes podem preparar o cenário para negociações tensas.

A moeda birr caiu quase pela metade em valor neste ano, sendo negociada a 103,97 por dólar, de acordo com dados do Banco Comercial da Etiópia, o maior credor do país, aproximando-se da taxa do mercado paralelo de 115-120.

No entanto, o progresso no objetivo principal de unificar as duas taxas foi inicialmente prejudicado pela hesitação dos bancos comerciais em fazê-lo rapidamente. Os comerciantes também aumentaram os preços de bens de primeira necessidade, como óleo de cozinha.

As autoridades responderam fechando milhares de empresas que foram consideradas como tendo aumentado os preços injustificadamente, e o governo federal tentou aumentar o fornecimento de produtos essenciais aumentando as importações.

O FMI diz que o governo terá de tomar novas medidas, talvez apertando a política monetária, para conter as pressões inflacionárias. O Fundo programou um ritmo anormalmente rápido de revisões para monitorar de perto o impacto das reformas.

As próximas revisões estão programadas para o final de setembro e dezembro, quando tanto o FMI quanto o governo esperam que a Etiópia tenha fechado um acordo de reestruturação.