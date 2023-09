Os momentos finais do satélite Aeolus antes da “morte” ardente na atmosfera terrestre

A animação animação partilhada pela agência espacial europeia é composta pelas últimas oito imagens captadas do Aeolus, que mostram o satélite a rodar na atmosfera terreste ainda antes de arder.

No final de julho, o satélite Aeolus cumpriu a sua última missão, com uma morte “ardente”, mas controlada, depois de cinco anos a orbitar a Terra para recolher dados com o objetivo de ajudar os cientistas a melhorar as previsões meteorológicas. Agora, a agência espacial europeia (ESA) mostra as imagens dos últimos momentos do satélite.

A ESA explica que, à medida que o Aeolus reentrava na atmosfera terrestre, o radar TIRA (Tracking and Imaging Radar), da Fraunhofer FHR, na Alemanha, detetou o satélite, monitorizando depois o seu percurso. A animação partilhada pela agência é composta pelas últimas oito imagens captadas do Aeolus, que mostram o satélite a rodar na atmosfera ainda antes de arder.

Recorde-se que o Aeolus reentrou na atmosfera terrestre no dia 28 de julho, pelas 19h40 (hora de Lisboa). Neste processo, e durante cerca de dois minutos, o satélite tornou-se numa bola de fogo. A maior parte ardeu, mas acredita-se que os fragmentos que restaram caíram sobre a Antártida seis minutos depois da entrada na atmosfera.