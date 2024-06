Os mercados financeiros aguardam ansiosamente a decisão do FED sobre as taxas de juro esta quarta-feira

Os investidores estão focados esta quarta-feira sobre se os responsáveis da Reserva Federal planeiam um ou dois cortes nas taxas de juro este ano.

Para os decisores políticos, as decisões difíceis e as divisões iminentes sobre se e quando cortar as taxas de juro são um problema para mais tarde – não agora. Em vez disso, a fixação nas projecções trimestrais das taxas obscurece a notável coesão entre os responsáveis pela fixação das taxas relativamente à sua posição de esperar para ver.

Depois de concluir uma série rápida de subidas das taxas no ano passado, os responsáveis da Fed permanecem amplamente unidos em que o melhor curso de acção para uma economia com um crescimento sólido e uma inflação ainda um pouco acima do seu objectivo é não fazer quaisquer movimentos. Com efeito, estão a tirar o Verão para avaliar como estão as contratações, os gastos e a inflação, um ano depois de terem elevado as taxas para o máximo das últimas duas décadas.

O banco central está no caminho certo para manter estável a sua taxa de referência de curto prazo num intervalo entre 5,25% e 5,5% na quarta-feira. É também provável que as autoridades mantenham a orientação na sua declaração de política cuidadosamente analisada, que indica que o próximo movimento das taxas terá mais probabilidades de ser para baixo do que para cima.

Isso explica o intenso destaque dado às projecções das taxas, revelando quantos responsáveis antecipam um ou, possivelmente, dois cortes nas taxas este ano, dependendo das suas perspectivas económicas. A distribuição exata poderá ser definida no último minuto por um relatório de inflação amplamente observado, a ser divulgado na manhã de quarta-feira, horas antes de as autoridades publicarem as suas próprias projeções a tarde.