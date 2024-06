Os mercados de petróleo caminham para um excedente até 2030, embora a procura continue forte nos países emergentes, diz a AIE

Novas perspetivas de médio prazo da Agência Internacional de Energia (AIE) preveem mercados de petróleo confortavelmente abastecidos até 2030, embora o foco inabalável na segurança energética continue crucial à medida que forças poderosas transformam o setor.

O crescimento da demanda mundial por petróleo deve desacelerar nos próximos anos, à medida que as transições energéticas avançam. Ao mesmo tempo, a produção global de petróleo deve aumentar, aliviando as tensões do mercado e empurrando a capacidade ociosa para níveis nunca vistos fora da crise da Covid, de acordo com a nova perspectiva do mercado de petróleo da AIE.

Oil 2024 , a última edição do relatório anual de mercado de médio prazo da AIE, examina as implicações de longo alcance dessas dinâmicas para a segurança do fornecimento de petróleo, refino, comércio e investimento. Com base nas políticas e tendências de mercado atuais, a forte demanda de economias em rápido crescimento na Ásia, bem como dos setores de aviação e petroquímicos, deve impulsionar o uso de petróleo para cima nos próximos anos, conclui o relatório. Mas esses ganhos serão cada vez mais compensados por fatores como o aumento das vendas de carros elétricos, melhorias na eficiência de combustível em veículos convencionais, uso decrescente de petróleo para geração de eletricidade no Oriente Médio e mudanças econômicas estruturais.

Como resultado, o relatório prevê que a demanda global por petróleo, que incluindo biocombustíveis teve uma média de pouco mais de 102 milhões de barris por dia em 2023, se estabilizará perto de 106 milhões de barris por dia no final desta década.

Paralelamente, espera-se que um aumento na capacidade global de produção de petróleo, liderado pelos Estados Unidos e outros produtores nas Américas, supere o crescimento da demanda entre agora e 2030. A capacidade total de fornecimento deve aumentar para quase 114 milhões de barris por dia até 2030 — 8 milhões de barris por dia acima da demanda global projetada, segundo o relatório. Isso resultaria em níveis de capacidade ociosa nunca vistos antes, exceto no auge dos bloqueios da Covid-19 em 2020. A capacidade ociosa em tais níveis pode ter consequências significativas para os mercados de petróleo — incluindo para as economias produtoras na OPEP e além, bem como para a indústria de xisto dos EUA.

De acordo com a AIE, “à medida que a recuperação da pandemia perde força, as transições para energia limpa avançam e a estrutura da economia da China muda, o crescimento da demanda global por petróleo está desacelerando e deve atingir seu pico em 2030. Este ano, esperamos que a demanda aumente em cerca de 1 milhão de barris por dia”, disse o diretor executivo da AIE, Fatih Birol . “As projeções deste relatório, com base nos dados mais recentes, mostram um grande excedente de oferta emergindo nesta década, sugerindo que as empresas de petróleo podem querer ter certeza de que suas estratégias e planos de negócios estejam preparados para as mudanças que estão ocorrendo.”

Apesar da desaceleração do crescimento, a demanda global por petróleo ainda está prevista para ser 3,2 milhões de barris por dia maior em 2030 do que em 2023, a menos que medidas políticas mais fortes sejam implementadas ou mudanças de comportamento ocorram. O aumento deve ser impulsionado por economias emergentes na Ásia — especialmente maior uso de petróleo para transporte na Índia — e pelo maior uso de combustível de aviação e matérias-primas da indústria petroquímica em expansão, principalmente na China. Em contraste, a demanda por petróleo em economias avançadas deve continuar o seu declínio de décadas, caindo de perto de 46 milhões de barris por dia em 2023 para menos de 43 milhões de barris por dia até 2030. Além da pandemia, a última vez que a demanda por petróleo de economias avançadas foi tão baixa foi em 1991.

Produtores fora da OPEP+ estão liderando a expansão da capacidade de produção global para atender a essa demanda prevista, respondendo por três quartos do aumento esperado até 2030. Somente os Estados Unidos devem responder por 2,1 milhões de barris por dia de ganhos não pertencentes à OPEP+, enquanto Argentina, Brasil, Canadá e Guiana contribuem com mais 2,7 milhões de barris por dia.

De acordo com o relatório, a capacidade global de refino está a caminho de se expandir em 3,3 milhões de barris por dia entre 2023 e 2030, bem abaixo das tendências históricas. No entanto, isso deve ser suficiente para atender à demanda por produtos de petróleo refinado durante esse período, dado um aumento simultâneo no fornecimento de combustíveis não refinados, como biocombustíveis e líquidos de gás natural (NGLs). Isso aumenta a perspectiva de fechamentos de refinarias no final do período de previsão, bem como uma desaceleração no crescimento da capacidade na Ásia após 2027.