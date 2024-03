Os Estados Unidos querem aumentar as importações de minerais essenciais do Chile, num mercado dominado pela China

Numa visita oficial ao Chile, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse no fim de semana que a expansão da demanda por lítio – um componente essencial necessário em baterias para veículos elétricos – aumentaria substancialmente as importações norte-americanas provenientes do Chile nos próximos anos.

Washington tem um forte interesse no Chile como o maior produtor mundial de cobre e o segundo maior produtor de lítio, ambos componentes críticos para a transição verde.

A China é hoje o maior mercado de exportação do Chile. No ano passado a China comprou cerca de dois terços das exportações de lítio do Chile.

Yellen visitou o produtor americano de lítio Albemarle no norte do Chile no sábado, ao encerrar uma visita ao Chile que incluiu reuniões com o presidente Gabriel Boric, o ministro da Economia Mario Marcel e executivos empresariais em Santiago.

Ela disse aos repórteres, depois de visitar as instalações da Albemarle em La Negra, cerca de 30 minutos a sudeste de Antofagasta, que a crescente procura por energia limpa poderia gerar cerca de 3 biliões de dólares em oportunidades de investimento globais até 2050.

A expansão das relações comerciais Estados Unidos-Chile beneficiaria ambos os países, melhoraria a segurança energética e ajudaria a alcançar os principais objectivos climáticos, disse ela, observando que um objetivo central da Lei de Redução da Inflação dos Estados Unidos é reduzir a dependência excessiva de bens estratégicos, incluindo minerais críticos, da China.

Yellen disse que os EUA estão interessados em expandir a produção doméstica e encontrar outras fontes de minerais essenciais, como o lítio, necessários para alimentar veículos elétricos.

“Queremos certamente adquirir minerais dos nossos parceiros de comércio livre, especialmente de um país como o Chile, que produz com grande sensibilidade ambiental e tem a sua própria agenda climática forte”, disse Yellen.

A visita de Yellen ao Chile faz parte de um esforço mais amplo denominado “friendshoring” para diversificar as cadeias de abastecimento dos EUA, reforçando os laços com aliados e parceiros importantes como o Chile.

Yellen disse que o papel de liderança do Chile na produção de cobre é crítico, observando que a demanda deverá dobrar até 2035, uma vez que o metal é necessário para tudo, desde veículos elétricos até turbinas eólicas offshore e redes de transmissão.

Com 30% da quota de mercado global e as maiores reservas de lítio, o Chile é também o segundo maior produtor mundial de lítio, cuja procura deverá triplicar até 2030.

O acordo de livre comércio do Chile com os Estados Unidos, de 20 anos, significa que os minerais críticos do Chile ajudam os veículos a se qualificarem para créditos fiscais sobre veículos limpos sob a Lei de Redução da Inflação, que, segundo Yellen, impulsionaria as indústrias em ambos os países.

Yellen disse que o Chile estava trabalhando em recomendações como parte de uma nova estratégia nacional para o lítio, e disse que seu objetivo era garantir que “eles não acabem em uma situação em que qualquer país domine totalmente a produção”.

Ela disse que não poderia comentar os detalhes do quadro regulatório emergente, mas observou que empresas como a Albemarle veem “um futuro muito brilhante” pela frente no Chile.