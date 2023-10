Os embarques de petróleo bruto da Rússia estão a aumentar novamente

Os fluxos de petróleo da Rússia estão novamente a aumentar de forma constante, após meses de adesão cuidadosa a um pacto com a Arábia Saudita para manter os barris fora do mercado global.

As exportações marítimas de petróleo bruto do país recuperaram nos sete dias até 15 de Outubro, elevando os fluxos médios de quatro semanas para o seu nível mais elevado em mais de três meses.

Cerca de 3,51 milhões de barris por dia de petróleo bruto foram embarcados dos portos russos na semana passada, um aumento de cerca de 285 mil barris por dia em relação aos sete dias anteriores, mostram dados de rastreamento de petroleiros monitorados pela Bloomberg. Isso elevou a média menos volátil de quatro semanas para cerca de 3,36 milhões de barris por dia.

O aumento resultou de um salto nos fluxos do Mar Negro para o máximo em seis semanas e de uma recuperação nos embarques do porto de Murmansk, no Ártico, após uma queda na semana anterior.

O vice-primeiro-ministro Alexander Novak disse no início de Agosto que Moscovo prolongaria as restrições à exportação a um nível reduzido de 300.000 barris por dia abaixo da média de Maio-Junho até ao final do ano. Os cálculos da Bloomberg indicam que os embarques através dos portos deverão movimentar-se agora a cerca de 3,28 milhões de barris por dia.

O aumento das receitas petrolíferas da Rússia pôs em causa a eficácia do limite máximo de preços imposto às suas exportações pelas nações do Grupo dos Sete e pela União Europeia, que supostamente as restringe. O Tesouro dos EUA respondeu impondo sanções a dois petroleiros acusados de transportar cargas vendidas a preços acima do limite máximo de 60 dólares por barril.