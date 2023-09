Os desafios da Europa para alcançar emissões líquidas zero até 2050

A União Europeia está há muito tempo na vanguarda da transição global para uma energia mais verde. Agora, depois de um Inverno em que a Rússia colocou pressões extremas no seu fornecimento de energia, a UE enfrenta um momento de verdade: continuará a liderar o caminho para a neutralidade carbónica ou permitirá que uma crise a desvie do rumo?

Enfrentar o desafio das alterações climáticas implicará uma nova era de energia eléctrica – extraindo-a do sol e do vento, redesenhando as suas rotas de transporte e utilizando-a mais quando esta é mais abundante. Para esse efeito, serão necessários investimentos significativos em tudo, desde parques eólicos offshore até sistemas de energia inteligentes para residências.

A UE fez grandes progressos na direção certa. As autoridades transformaram um conjunto de monopólios nacionais no maior mercado unificado do mundo, com negociações diárias robustas para fornecer energia onde quer que seja necessária. Este sistema já poupa dezenas de milhares de milhões de euros por ano, ao permitir que os estados partilhem recursos. No entanto, é apenas o começo. Para cumprir o objectivo do Acordo de Paris de emissões líquidas zero até 2050, a região terá de quase duplicar a extensão total da sua rede e triplicar a quota de energias renováveis no seu cabaz energético. O custo pode ultrapassar US$ 6 trilhões.

O mercado é, de longe, o melhor mecanismo para atrair esse tipo de investimento e para garantir que as tecnologias mais promissoras prevaleçam. No entanto, há um problema: a electricidade não pode ser armazenada em quantidades significativas, o que significa que a produção tem de satisfazer a procura com precisão ou ocorrerão apagões. A inconstância solar e eólica só complicará esse desafio. Os preços de pico elevados são a solução natural e necessária: justificam o custo de manutenção da capacidade que pode aumentar rapidamente e garantem as receitas necessárias para tornar rentáveis os projetos de energias renováveis com utilização intensiva de capital.

A crise energética do ano passado foi um teste crucial a este sistema. À medida que a Rússia cortou as entregas de gás, os preços spot grossistas subiram mais de 10 vezes o seu nível normal. Impressionantemente, as luzes permaneceram acesas: Novo fornecimento surgiram rapidamente e os consumidores reduziram drasticamente a procura . No entanto, os Estados-Membros não se prepararam adequadamente para aliviar o golpe nas suas economias e na população vulnerável. Como resultado, recorreram a medidas desesperadas, como controlos de preços e expropriação de “lucros excedentários”, infligindo danos duradouros aos incentivos à conservação e ao investimento.

A lição deve ser clara: da próxima vez, a Europa precisa de estar preparada para deixar o mercado fazer o seu trabalho. Os Estados-Membros necessitam de sistemas para prestar ajuda de emergência específica. Devem adoptar coberturas financeiras , que possam proteger os consumidores e os fornecedores de energia dos aumentos de preços sem distorcer os incentivos. Devem estabelecer modelos de facturação a retalho que incentivem as pessoas a reduzir quando os preços estão elevados. Precisam também de continuar a melhorar a concepção do mercado — por exemplo, introduzindo regras de preços capazes de revelar estrangulamentos e indicar onde o investimento é mais necessário.

Infelizmente, enquanto os líderes europeus procuram acordo sobre novas reformas do mercado da electricidade, nenhum plano desse tipo está sobre a mesa. A sua principal realização até agora foi abandonar ideias obviamente más, como desmantelar efectivamente o mercado, limitando permanentemente o preço das energias renováveis. Além disso, há pouco o que comemorar. Eles defendem mais contratos de preço fixo – que podem suavizar a volatilidade se forem bem concebidos , mas muitas vezes incentivam o mau comportamento (como desligar geradores quando a procura é elevada). Estão a considerar uma miríade de mecanismos de distorção do mercado, incluindo a “redução dos picos”, que prejudicariam tanto os preços à vista como a actividade económica. Pior, eles querem permitir que os membros imponham mais uma vez controlos de preços durante crises oficialmente declaradas. Isto faz com que qualquer pessoa que se proteja seja um idiota: por que arcar com as despesas quando você pode contar com a intervenção do Estado?

O imperativo de responder às alterações climáticas não deixa espaço para tal confusão. A Europa passou décadas a construir um mercado de electricidade que funcione bem, que possa tornar-se um modelo para o resto do mundo. Até agora, evitou desmantelar esta conquista sob a pressão da guerra energética da Rússia. Deve continuar.

Por: Conselho Editorial, Bloomberg