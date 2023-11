Orsted sai da energia eólica offshore da Noruega, à medida que a crise financeira atinge as energias renováveis

A Orsted, o maior promotor mundial de parques eólicos, retirou-se de uma parceria que desenvolve projetos eólicos offshore na Noruega, enquanto a empresa enfrenta grandes perdas resultantes do aumento dos custos.

Orsted saiu do consórcio com Fred. Olsen Renewables AS e Hafslund Eco citando “uma priorização de investimentos” em seu portfólio, segundo a empresa. O recuo é mais um sinal de como a empresa está a recuar depois de ter sido forçada a cortar alguns projectos nos EUA, o que resultou num prejuízo líquido no terceiro trimestre .

Orsted está no centro de uma crise financeira grave para a indústria eólica offshore, com empresas lutando para financiar grandes empreendimentos. O aumento dos custos de financiamento e de componentes, combinado com o aumento da concorrência, abrandou o ritmo das energias renováveis em todo o mundo, tornando mais difícil para os promotores e fornecedores tornarem novos projetos rentáveis.

“Estamos priorizando cuidadosamente nossos investimentos e, portanto, ajustando o desenvolvimento de negócios e as atividades de licitação, especialmente em alguns de nossos novos mercados”, disse Alana Kuhne, vice-presidente e chefe de novos mercados na Europa da Orsted, em comunicado enviado por e-mail. “Como parte disto, decidimos não dar prioridade ao desenvolvimento eólico offshore na Noruega por enquanto e, portanto, não participaremos nos próximos concursos.”

As ações da Orsted caíram até 2,8% na segunda-feira e estão perto do nível mais baixo em seis anos, depois que a concessionária dinamarquesa abandonou dois projetos eólicos nos EUA e registou 28,4 bilhões de coroas (US$ 4 bilhões) em prejuízos no início deste mês.