OPEP reduz previsão da procura de petróleo, enquanto os preços sobem impulsionados pela crise no Médio Oriente

Num gesto surpreendente, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo reduziu na segunda-feira a sua previsão de demanda pela primeira vez desde que foi feita em julho do ano passado, devido a preocupações com a economia da China.

Isso acontece enquanto o grupo está pronto para começar a desfazer uma camada de cortes de produção de 2,2 milhões de barris por dia a partir de outubro. Apesar dos cortes atuais, a produção do grupo está aumentando e subiu 117.00 bpd em julho para 40,9 milhões de bpd, liderada pela Arábia Saudita.

A OPEP agora vê a demanda aumentando em 2,11 milhões de bpd este ano, contra expectativas anteriores de 2,25 milhões de bpd. Isso ainda está bem acima da previsão da Agência Internacional de Energia de 970.000 bpd , que será atualizada hoje.



A OPEP também reduziu a sua previsão para o crescimento da demanda em 2025 para 1,78 milhão de bpd, contra 1,85 milhão de bpd anteriormente.

As exportações sauditas para a China devem cair em setembro para 43 milhões de barris, uma queda de cerca de 3 milhões de barris em relação a agosto , já que a demanda está diminuindo.

A demanda global por petróleo precisará crescer a uma taxa mais rápida para absorver o aumento na produção, já que a OPEP está retirando alguns desses cortes. A demanda dos EUA e da China decepcionou nos primeiros sete meses do ano.

Por outro lado, cerca de 24% da capacidade petroquímica global corre risco de fechamento permanente até 2028 devido a margens fracas, estima a consultoria Wood Mackenzie. As margens de produção de propileno na Ásia podem sofrer uma perda de cerca de US$ 20 por tonelada métrica neste ano.

Preços do petróleo sobem com perspectiva de guerra no Oriente Médio

Os preços do petróleo subiram mais de 3% na segunda-feira, subindo pela quinta sessão consecutiva devido às expectativas de um conflito crescente no Oriente Médio, o que pode restringir o fornecimento global de petróleo bruto.

Os futuros do petróleo Brent, referência global, fecharam em alta a US$ 82,30 o barril, ganhando US$ 2,64, ou 3,3%. Os futuros do petróleo West Texas Intermediate dos EUA fecharam em US$ 80,06 o barril, alta de US$ 3,22, ou 4,2%. O Brent viu o seu maior ganho percentual em uma única sessão de negociação neste ano.

O Departamento de Defesa dos EUA disse no fim de semana que enviará um submarino com mísseis guiados para o Oriente Médio, enquanto a região se prepara para possíveis ataques a Israel pelo Irão e aliados.

Por outro lado, na segunda-feira, a Rússia evacuou civis de partes de uma segunda região próxima à Ucrânia depois que Kiev aumentou a atividade militar perto da fronteira, apenas alguns dias após a sua maior incursão em território russo soberano desde o início da guerra em 2022.