OPEP reduz a quota de produção de petróleo de Angola, enquanto os cortes “voluntários” da OPEP deixam os mercados confusos

A reunião da OPEP de ontem foi caótica. Até ao final da tarde, os mercados não tinham certeza sobre as conclusões da reunião. No final do dia, a OPEP publicou duas declarações no seu site oficial explicando as decisões tomadas. O primeiro comunicado, aqui publicado na íntegra, resume de forma concisa as conclusões da reunião ministerial e anuncia os cortes nas quotas de produção de petróleo de Angola, Nigéria e Congo.

36.ª Reunião Ministerial da OPEP e não-OPEP n.º 24/2023

Viena, Áustria, 30 de novembro de 2023

A 36ª Reunião Ministerial da OPEP e não OPEP (ONOMM), foi realizada por videoconferência, na quinta-feira, 30 de novembro de 2023.

A Reunião deu as boas-vindas a Sua Excelência Alexandre Silveira de Oliveira, Ministro de Minas e Energia da República Federativa do Brasil, que aderirá à Carta de Cooperação da OPEP+ a partir de janeiro de 2024.

A reunião reafirmou o compromisso contínuo dos Países Participantes na Declaração de Cooperação (DoC) para garantir um mercado petrolífero estável e equilibrado. Tendo em conta os actuais fundamentos do mercado petrolífero, a Reunião:

Reafirmou o Quadro da Declaração de Cooperação, assinado em 10 de dezembro de 2016 e posteriormente aprovado em reuniões subsequentes, incluindo a 35.ª Reunião Ministerial da OPEP e de países não-OPEP, em 4 de junho de 2023; bem como a Carta de Cooperação, assinada em 2 de julho de 2019.

Observou que, de acordo com a decisão da 35ª Reunião Ministerial da OPEP e não-OPEP, a conclusão da avaliação pelas três fontes independentes (IHS, Wood Mackenzie e Rystad Energy) para o nível de produção que pode ser alcançado em 2024 por Angola, Congo e Nigéria da seguinte forma: Angola com 1.110 t/bd, Congo com 277 t/bd e Nigéria com 1.500 t/bd.

A 37ª Reunião Ministerial da OPEP e não-OPEP será realizada em 1 de junho de 2024 em Viena.

No segundo comunicado a OPEP anuncia cortes de produção “voluntários” de 2,2 milhões de barris por dia de alguns países do cartel.

Nº 25/2023

Viena, Áustria, 30 de novembro de 2023

O Secretariado da OPEP registou o anúncio de vários países da OPEP+ de cortes voluntários adicionais para o total de 2,2 milhões de barris por dia, destinados a apoiar a estabilidade e o equilíbrio dos mercados petrolíferos.

Esses cortes voluntários são calculados a partir do nível de produção exigido para 2024, de acordo com a 35ª Reunião Ministerial da OPEP, realizada em 4 de junho de 2023, e se somam aos cortes voluntários anunciados anteriormente em abril de 2023 e posteriormente estendidos até o final de 2024.

Estes cortes voluntários adicionais são anunciados pelos seguintes países da OPEP+: Arábia Saudita (1.000 mil b/d); Iraque (223 mil barris/dia); Emirados Árabes Unidos (163 mil barris/dia); Kuwait (135 mil barris/dia); Cazaquistão (82 mil barris/dia); Argélia (51 mil barris/dia); e Omã (42 mil b/d) a partir de 1 de janeiro até ao final de março de 2024. Posteriormente, para apoiar a estabilidade do mercado, estes cortes voluntários serão devolvidos gradualmente, sujeitos às condições de mercado.

O acima exposto será um acréscimo ao corte voluntário anunciado pela Federação Russa de 500 mil barris por dia para o mesmo período (de 1º de janeiro até o final de março de 2024), que será feito a partir dos níveis médios de exportação dos meses de maio e junho de 2023, e será composto por 300 mil barris diários de petróleo bruto e 200 mil barris diários de produtos refinados.

O que anunciávamos desde junho realizou-se: África foi mais uma vez humilhada pela OPEP. Angola, Nigéria e Congo viram as suas quotas reduzidas enquanto os outros países da OPEP anunciaram cortes “voluntários” na produção de petróleo para estabilizar o mercado.

O preço do petróleo afundou à medida que a tão esperada reunião da OPEP+ chegava a um final desanimador, com os participantes do mercado desapontados com cortes voluntários e detalhes obscuros em torno da aplicação das quotas.

No mesmo dia, destacando a dificuldade da tarefa da OPEP em condicionar os mercados com cortes voluntários, os Estados Unidos, o maior produtor mundial de petróleo, informaram na quinta-feira que a sua produção de petróleo bruto atingiu um máximo histórico de 13,2 milhões de barris por dia em setembro. Por outro lado, a Agência Internacional de Energia disse no início deste mês que espera que o mercado petrolífero regresse ao excedente face a ofertas abundantes de fora da OPEP, incluindo fluxos abundantes provenientes dos Estados Unidos.

No que diz respeito às quotas de produção, não houve discussões aprofundadas sobre os resultados da auditoria. Angola anunciou que rejeitava a sua nova meta, dizendo que continuaria a bombear como tem feito, num raro desafio ao cartel que anuncia mais lutas internas pela frente.

“Produziremos acima da quota determinada pela OPEP”, disse o governador angolano da OPEP, Estevão Pedro, numa entrevista na quinta-feira, reportada pela Bloomberg. “Não se trata de desobedecer à OPEP; apresentámos a nossa posição e a OPEP deveria levá-la em consideração.”

Diamantino Pedro Azevedo, Ministro da Energia e Recursos Minerais de Angola, confirmou a decisão do país, sinalizando uma divergência das alocações sugeridas pela OPEP para países membros e não-membros.

“Pelo facto de a decisão não ter sido tomada por unanimidade e ir contra a posição de Angola, reiteramos a nossa proposta de uma cota de 1,18 milhões de barris de petróleo bruto para o ano de 2024”, afirmou o ministro, acrescentando que “o nosso país tem sido membro da OPEP há mais de 16 anos e durante este período cumprimos integralmente todas as obrigações devidas à Organização, bem como partilhamos os esforços que os países signatários da Declaração de Cooperação OPEP e Não-OPEP (OPEP+) têm desenvolvido com com vista a estabilizar o mercado internacional de petróleo.”

A questão que se coloca é como é que Angola pode atrair novos investimentos para modernizar o seu equipamento petrolífero e manter a sua capacidade de produção se as suas quotas foram reduzidas pela OPEP?

A maior vitória da reunião da OPEP+ até agora é que o Brasil aderirá à aliança ampliada no próximo ano. Esta é uma vitória “de Pirro”, uma vitória que inflige um preço tão devastador ao vencedor que equivale à derrota. Tal vitória anula qualquer verdadeiro sentimento de realização ou prejudica o progresso a longo prazo. A adesão do Brasil se deve em grande parte à “veia” de terceiro mundo do Presidente Lula. No entanto, o Brasil tem ambições de se tornar o quarto maior produtor de petróleo do mundo, depois dos Estados Unidos, Arábia Saudita e Rússia. O Brasil pretende aumentar a produção para 3,8 milhões de barris por dia no próximo ano e não participará de nenhum corte de produção.

É revelador que, por um lado, a OPEP saúda a entrada do Brasil como uma grande vitória, um país que aumentará consideravelmente a oferta mundial de petróleo e que, por outro lado, reduzirá as quotas de Angola, Nigéria e Congo.

A questão que nos resta é como reagirá o governo angolano? A questão não pode ser varrida para debaixo do tapete. Embora o plano de desenvolvimento Angola 2050 preveja uma eliminação progressiva da produção petrolífera no horizonte 2030 devido à transição energética global, o país necessitará, segundo o plano, de 4,3 mil milhões de dólares de investimento anuais, contra uma estimativa de 3,7 mil milhões de dólares em 2022, apenas para manter a capacidade de produção.

As receitas provenientes das exportações de petróleo sustentam grande parte da implementação do plano Angola 2050 e são essenciais para a estabilidade do Kwanza no mercado cambial.

Tendo em conta a importância estratégica do petróleo no desenvolvimento económico do país e a sua capacidade de alavancar outros sectores de atividade, a decisão de Angola de permanecer ou não na OPEP deve ser cuidadosamente considerada. Mas, qualquer que seja a decisão, esta deve ser tomada apenas no interesse do país e devidamente explicada aos angolanos.

Por: José Correia Nunes

Diretor Executivo Portal de Angola