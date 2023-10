Opep mantém cortes de oferta para apoiar preços do petróleo

Um painel da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (Opep+) recomendou, nesta quarta-feira (4), que o cartel mantenha a estratégia de redução da produção, reforçada pelos cortes sauditas e russos, com o objetivo de apoiar os preços.

Em comunicado divulgado após uma reunião por videoconferência, a Opep+ informou que seu Comitê de Monitoramento Ministerial Conjunto (JMMC) “reafirmou o compromisso dos membros” de manter sua estratégia de produção até o fim de 2024″. O painel acrescentou que está pronto “para tomar medidas adicionais a qualquer momento”, em função das condições do mercado.

O JMMC elogiou “os esforços da Arábia Saudita” para reduzir voluntariamente sua produção em 1 milhão de barris por dia desde julho. O Ministério da Energia saudita confirmou que o corte voluntário continuará até ao fim de 2023 e acrescentou que a produção do reino deve chegar a cerca de 9 milhões de barris diários em novembro e dezembro.

A Rússia irá manter seu corte das exportações em cerca de 300 mil barris diários até dezembro, informou o vice-primeiro-ministro, Alexander Novak, pelo canal do governo no Telegram. Riade e Moscovo ressaltaram que vão revisar seus cortes no próximo mês, para decidir se irão aprofundá-los ou aumentar a produção.

O JMMC voltará a se reunir em 26 de novembro, antes do encontro ministerial, segundo comunicado do grupo. O comitê não tem poder de decisão, mas discute as condições do mercado e faz recomendações, que são discutidas formalmente nas reuniões ministeriais da organização.

Os preços do petróleo se recuperaram nos últimos meses, à medida que os principais produtores – Arábia Saudita e Rússia – retiraram milhões de barris do mercado. No entanto, as cotações do petróleo bruto caíram nos últimos dias, em um cenário de preocupação dos mercados com a desaceleração econômica e de taxas de juros elevadas nos Estados Unidos e na Europa.