OPEP aumenta previsão de procura de petróleo a longo prazo, apesar da crise climática

A OPEP elevou as previsões para a procura global de petróleo até meados do século, mesmo quando o mundo se afasta dos combustíveis fósseis para evitar alterações climáticas catastróficas.

O consumo de petróleo aumentará 16% nas próximas duas décadas, atingindo 116 milhões de barris por dia em 2045, cerca de 6 milhões por dia a mais do que o previsto anteriormente, afirmou a Organização dos Países Exportadores de Petróleo no seu relatório World Oil Outlook.

O transporte rodoviário, a petroquímica e a aviação impulsionarão o crescimento, afirmou. A Índia representa a maior expansão, mais do que duplicando o seu consumo para quase 12 milhões de barris por dia, seguida pela China, com um ganho de 4 milhões por dia, ou 26%.

“Tem havido resistência contra a opinião de que o mundo deveria ver as costas dos combustíveis fósseis, à medida que as políticas e metas para outras energias vacilam devido aos custos e a uma compreensão mais matizada da escala dos desafios energéticos”, disse o secretário-geral da OPEP, Haitham Al . disse Ghais .

Os líderes ocidentais estão a reavaliar as políticas climáticas à medida que enfrentam eleitores exaustos pela inflação, tendo o Reino Unido adiado no mês passado a proibição da venda de automóveis a gasolina. As empresas de energia BP Plc e Shell Plc voltaram a focar-se nos seus negócios tradicionais de petróleo e gás depois de experimentarem uma mudança mais rápida para energias renováveis.

No entanto, poucos consideram sustentável o uso ininterrupto de hidrocarbonetos no prazo previsto pela OPEP.

A Agência Internacional de Energia prevê que a procura de combustíveis fósseis estabilize até ao final desta década, à medida que os países mudem para fontes de energia renováveis e veículos eléctricos. O investimento em novos projetos petrolíferos deve cessar agora se os governos quiserem cumprir as metas de emissões líquidas zero e limitar os aumentos de temperatura a 1,5ºC, afirma.

Este Verão foi provavelmente o mais quente de sempre da humanidade , trazendo ondas de calor mortais à Índia e à Grécia, ao Havai e ao Japão, enquanto tempestades cada vez mais energéticas causaram devastação na Ásia e em África. No Atlântico, as águas excepcionalmente quentes causaram o branqueamento em massa dos corais e algumas mortes nos recifes de coral de Florida Keys.

A OPEP também reforçou as projecções sobre a quantidade de petróleo que irá fornecer nos próximos anos, apesar de a maioria dos seus membros – prejudicados pelo subinvestimento, perturbações operacionais e instabilidade política – não serem actualmente capazes de extrair a totalidade das suas quotas de produção, como é o caso de Angola e a Nigéria.

Prevê-se que a oferta de líquidos da OPEP aumente cerca de 14%, para 38,9 milhões de barris por dia até ao final da década, atingindo finalmente 46,1 milhões por dia em 2045.

No entanto, os dados não apresentam números separados para o petróleo bruto, que a OPEP utiliza no seu sistema de quotas de produção, e por isso não dão uma indicação completa da influência da organização nos mercados mundiais.