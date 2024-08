OpenAI negoceia ronda de financiamento avaliando-a acima de 100 mil milhões de dólares

A OpenAI está em negociações para levantar vários bilhões de dólares numa nova rodada de financiamento que avaliaria a startup por trás do ChatGPT em mais de 100 mil milhões de dólares.

A empresa de capital de risco Thrive Capital está a liderar a rodada e investirá cerca de 1 mil milhões de dólares. A Microsoft também deverá investir dinheiro.

A nova rodada de financiamento seria a maior infusão de capital externo na OpenAI desde que a Microsoft investiu cerca de 10 mil milhões de dólares em janeiro de 2023. Desde então, uma corrida se desenvolveu no Silicon Valley para construir os sistemas de inteligência artificial mais avançados num esforço para dominar uma indústria que muitos dizem que revolucionará a economia.

A OpenAI foi avaliada pela última vez em 86 mil milhões de dólares no final do ano passado, quando os funcionários venderam as ações existentes.

A competição no espaço da Inteligência Artificial (IA) é feroz. O Google oferece o seu próprio produto de IA e, junto com a Amazon , investiu 6 mil milhões de dólares na Anthropic , uma concorrente iniciada por ex-executivos da OpenAI. A Meta Platforms desenvolveu o seu próprio modelo de IA que está a lançar gratuitamente e integrando em seus aplicativos , incluindo Facebook e Instagram.

O ChatGPT continua a ser o líder de mercado e tem centenas de milhões de usuários mensais. Manter essa posição exigirá bilhões em gastos da OpenAI para permanecer na vanguarda da pesquisa e continuar a desenvolver produtos que possam entender comandos de linguagem natural e gerar textos, imagens e vídeos sofisticados.

Os investidores não possuem tecnicamente capital na OpenAI, que é uma organização sem fins lucrativos. Em vez disso, eles colocam dinheiro numa subsidiária com fins lucrativos e têm direito a uma parte dos lucros dessa entidade.

Atualmente, a Microsoft detém 49% do lucro da OpenAI, após injetar 13 mil milhões de dólares na startup desde 2019. Parte desse dinheiro retornou à Microsoft, já que a OpenAI hospedou a sua tecnologia na plataforma de nuvem Azure da Microsoft.

O fato de que a Microsoft provavelmente continuará investindo na OpenAI indica que o relacionamento continua importante para as duas empresas, mesmo que ambas estejam competindo cada vez mais entre si e formando novas parcerias.

No início deste ano, a Microsoft contratou o CEO e grande parte da equipe da Inflection AI, uma rival da OpenAI, para desenvolver ferramentas de IA para consumidores. O CEO da Microsoft, Satya Nadella, tem espalhado as suas apostas em IA para uma ampla coleção de startups. A OpenAI, enquanto isso, está a trabalhar com a Apple para impulsionar novos recursos de IA para a próxima geração de iPhones.