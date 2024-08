OMS considera surto de varíola venérea na África uma emergência sanitária global

A Organização Mundial da Saúde declarou um surto de mpox de rápida disseminação na África uma emergência de saúde global, enquanto a agência busca conter a disseminação do vírus potencialmente mortal.

A disseminação da nova cepa de mpox na República Democrática do Congo, “sua detecção em países vizinhos que não haviam sido relatados anteriormente e o potencial de disseminação adicional na África e além são muito preocupantes”, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus , num briefing na quarta-feira.

Tedros chamou o mpox de emergência de saúde pública de interesse internacional pela última vez em maio de 2022, quando casos de uma cepa mais branda surgiram globalmente. Quando a OMS baixou o seu nível de alerta um ano depois, os casos na África continuaram a aumentar.

Agora, uma cepa mutante de mpox — um vírus que causa erupções cutâneas e lesões dolorosas e desagradáveis — se espalhou para pelo menos seis países africanos, infectando cerca de 15.000 pessoas e matando mais de 500 na RDC somente neste ano. A variante foi relatada pela primeira vez na RDC há menos de 12 meses.

Uma emergência de saúde pública de interesse internacional se aplica a um evento extraordinário que carrega um risco por meio da disseminação de uma doença através de fronteiras — um que potencialmente requer uma resposta coordenada. Pode ser usado para encorajar nações a cooperar em contramedidas, como a aquisição de vacinas.

A decisão foi tomada após um painel ser convocado para avaliar o surto e a recomendação foi unânime. A declaração elevou as ações negociadas nos EUA da fabricante de vacinas mpox Bavarian Nordic A/S em 45% às 14h53 em Nova York.

Autoridades e conselheiros da OMS estão elaborando orientações para os países afetados, disse Maria Van Kerkhove , chefe de doenças emergentes e zoonoses no programa de emergência da agência. A OMS desenvolveu um plano de resposta regional que exige US$ 15 milhões iniciais. Ela já libertou cerca de US$ 1,5 milhão de um fundo de contingência para emergências e planeia libertar mais nos próximos dias, enquanto apela aos doadores para financiar o restante do plano de resposta.

Os Centros Africanos de Controle e Prevenção de Doenças declararam uma emergência de saúde pública em todo o continente na terça-feira, enquanto o principal órgão consultivo de saúde da região se movia para reunir recursos. Foi a primeira vez que o órgão regional declarou uma emergência desde que recebeu o poder de seus estados-membros no ano passado.

Mpox é uma doença menos contagiosa do que a varíola com sintomas geralmente mais leves, embora ainda mate cerca de 3% a 6% dos pacientes em casos relatados. Pode causar cegueira e desfiguração e representa altos riscos para crianças, grávidas e pessoas com sistemas imunológicos fracos, como as infectadas com HIV.

O contato próximo com o vírus de uma pessoa ou animal infectado — como tocar em uma lesão ou objeto contaminado — é a principal via de transmissão. Embora possa ser transmitido por contato sexual, não é considerada uma doença sexualmente transmissível, pois há outras vias de transmissão.

“A OMS está comprometida nos próximos dias e semanas a coordenar a resposta global, trabalhando em estreita colaboração com cada um dos países afetados e alavancando a nossa presença no local para prevenir a transmissão, tratar os infectados e salvar vidas”, disse Tedros.