O uniforme da seleção alemã de futebol proibido por semelhança com simbologia nazista

A Adidas proibiu os fãs de futebol de comprar uniformes alemães personalizados com o número 44, depois que a imprensa apontou semelhanças com o símbolo usado pelas unidades SS nazistas da época da Segunda Guerra Mundial.

“Bloquearemos a personalização das camisas”, afirmou um porta-voz da Adidas.

As unidades SS foram as maiores responsáveis pelos crimes contra a humanidade cometidos pelos nazistas.

O kit de jogo recém-lançado também causou polêmica com a escolha do rosa como cor do segundo uniforme da seleção.

A questão do simbolismo nazista foi levantada pela primeira vez pelo historiador Michael König, que disse que o design dos uniformes era “muito questionável”.

A runa utilizada para simbolizar a SS foi projetada em 1929 para uso pelas unidades nazistas.

Os membros da SS cumpriam funções como agentes da Gestapo, a polícia secreta alemã, a guardas de campos de concentração.

Os deveres da SS incluíam administrar os campos onde milhões de pessoas foram condenadas à morte.



O porta-voz da Adidas, Oliver Brüggen, negou que a semelhança do uniforme com os símbolos nazistas fosse intencional.

“Nós, como empresa, estamos comprometidos em nos opor à xenofobia, ao antissemitismo, à violência e ao ódio em todas as formas”, reforçou ele.

A Adidas disse à BBC que a Federação Alemã de Futebol (DFB) e seus parceiros desenharam os números nas camisas.

Numa publicação no X, o antigo Twitter, a DFB disse que os designs das camisas foram submetidos à UEFA (União das Associações Europeias de Futebol) para revisão durante o processo de design e que “nenhuma das partes envolvidas viu qualquer proximidade com o simbolismo nazista”.

Eles acrescentaram que seria desenvolvido um design alternativo para o número 4.

O mesmo uniforme de jogo se envolveu em uma outra polêmica pela escolha do rosa brilhante como cor para o segundo kit.

Os defensores dizem que a cor representa a diversidade do país. Mas os críticos afirmam que não essa não é a cor tradicional da Alemanha e foi introduzida apenas para arrecadar dinheiro para a DFB.

A Adidas fabrica as camisas alemãs desde 1950.

A DFB anunciou recentemente que a parceria com a empresa alemã Adidas está chegando ao fim. A partir de 2027, a Alemanha vai ter a americana Nike como fornecedora de materiais esportivos.

A decisão foi criticada e classificada como “falta de patriotismo” pelo ministro da Economia do país, Robert Habeck.

A Alemanha será a anfitriã da Eurocopa marcada para este ano, que será realizada em 10 cidades diferentes.

Por Ido Vock