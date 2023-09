O teatro é a única arte que dá espetáculos todos os dias em Angola – Beto Cassua

Encenador de um dos grupos de referência a nível do teatro angolano, o Etu-Lene, Beto Cassua realça que, apesar da carência de salas adequadas para a exibição dos grupos, o teatro é a única arte que dá espectáculo todos os dias em Angola.

Por Vissolela Cunha, jornalista da ANGOP “Basta irmos para as redes sociais. O teatro é a modalidade artística que faz Angola ter cultura. Porque não existe outra arte que se faz como fazemos, quase sem apoio”, disse.

Em entrevista exclusiva à ANGOP, Beto Cassua, que analisa o quadro actual das artes cénicas no país, considera o teatro como uma arte que convida pessoas a assistir as peças com o calor humano do palco