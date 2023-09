O salto tecnológico da China na produção de Chips aumenta as tensões económicas com os Estados Unidos

A Huawei está de volta . A empresa tecnológica chinesa parece ter obtido uma grande vitória com o seu mais recente smartphone, provocando uma onda de especulações sobre se Pequim está finalmente a fazer grandes progressos para contornar as tentativas dos Estados Unidos de conter as suas ambições tecnológicas.

Não está claro como a Huawei conseguiu alcançar esse avanço. A SK Hynix está investigando o uso de seus chips no Mate 60, e no Mate 60 Pro já que a empresa sul-coreana insiste que cumpre rigorosamente os controles de exportação dos EUA. Os legisladores americanos também estão em pé de guerra com a administração Biden sobre a eficácia dos controles para impedir a China de ter acesso às tecnologias de ponta.

As notícias dos novos telemóveis da Huawei estão a chamar a atenção de muitas pessoas porque sugerem que os esforços multibilionários do Presidente Xi Jinping para desenvolver a auto-suficiência tecnológica estão a dar frutos. A China quer acelerar os seus avanços na Inteligência artificial e noutras áreas de alta tecnologia para revigorar a sua economia.

O sucesso da Huawei também representa uma ameaça para grandes multinacionais como a Apple. A fabricante do iPhone obtém cerca de um quinto de suas vendas da China e já enfrenta um golpe com o plano do governo de expandir a proibição do uso de iPhones em empresas e agências apoiadas pelo Estado.

E há a implicação de que as restrições de Washington ao sector tecnológico da China podem não ser tão eficazes como todos pensávamos. O governo dos EUA está tentando estabelecer todos os detalhes dos avanços do chip da Huawei, com o conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan dizendo esta semana que as autoridades estão procurando mais informações sobre a composição do processador.

Alguns questionam-se se vale a pena intensificar novamente a batalha tecnológica entre os Estados Unidos e a China. Washington pode sempre reforçar os seus regimes de sanções e reforçar as salvaguardas para abrandar a proliferação, disse Howard Chua-Eoan, colunista da Bloomberg Opinion, mas o comércio quase sempre forçará a revelação de segredos tecnológicos.

Se a China e os EUA continuarem a utilizar o comércio e a tecnologia num jogo de soma zero de dominação mundial, é provável que todos acabemos no extremo zero da equação.

Por Editor Economico

Portal de Angola