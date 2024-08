O regulador de energia da Zâmbia rejeitou aumento de 156% no preço da energia à medida que a seca aprofunda os cortes

O regulador de energia da Zâmbia rejeitou a proposta da empresa estatal de energia de aumentar as tarifas de eletricidade em cerca de 156% para cobrir o custo de fornecimento de emergência, citando o impacto negativo que isso teria na inflação e nos empregos.

O pedido da Zesco Ltd. apresentou uma maneira “impossível” de aumentar as suas receitas necessárias, disse o presidente do Conselho de Regulamentação de Energia, James Banda, na sexta-feira, acrescentando que a sua organização trabalharia com a concessionária para encontrar alternativas para financiar importações de energia caras.

A decisão nega à Zesco US$ 42 milhões extras que ela ganharia ao longo de três meses de clientes, incluindo residências, shoppings e fábricas. Embora evite as pressões de preço que o aumento da tarifa teria trazido, a rejeição pode amplificar a escassez de eletricidade na Zâmbia se o governo não encontrar outras fontes para financiar a energia de emergência.

A nação, que depende de energia hidrelétrica para cerca de 85% da produção, aumentou gradualmente os cortes diários de eletricidade para cerca de 14 horas, já que a pior seca em décadas prejudica os níveis de água. Os apagões contínuos piorarão para 17 horas a partir de setembro, já que a queda dos níveis de água nas represas hidrelétricas sufoca a produção.

Em Kariba, o maior reservatório artificial de água doce do mundo, a Zesco corre o risco de ter de desligar as suas turbinas no mês que vem, pois isso esgota a quantidade de água que ela tem permissão para usar no ano. A única fábrica de energia a carvão do país está prestes a passar por um desligamento de manutenção, exacerbando o déficit.

As empresas de mineração no segundo maior produtor de cobre da África estão a compensar as suas necessidades de energia com importações caras. Os operadores ainda estão a recuperar de anos de inconsistência política e conflitos frequentes com o governo anterior que resultaram numa queda na produção mineira.

Embora não esteja claro quanto impacto a crise energética deste ano poderá prejudicar a produção de cobre, a produção aumentou 6,2% nos primeiros seis meses deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado.