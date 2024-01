O que está a acontecer com o preço do petróleo?

A oferta está de volta ao comando dos mercados petrolíferos globais. Em causa está o aumento da produção de petróleo por parte de países não pertencentes à OPEP+, incluindo os EUA, que poderá superar a procura global, que ainda está a crescer, mas a um ritmo mais lento.

A resposta do cartel do petróleo tem sido prometer cortes mais profundos na produção, mas os comerciantes estão cépticos de que serão suficientemente implementados para eliminar totalmente um excedente.

A combinação já empurrou o petróleo para o seu primeiro declínio anual desde 2020, anulando as expectativas de preços mais elevados decorrentes de uma recuperação pós-pandemia.

Pelo menos duas vezes em 2023, os gestores financeiros acumularam posições curtas antes das reuniões da OPEP+ e responderam aos anúncios de cortes de produção do grupo com ondas de vendas, num sinal de que a sua fé na capacidade do cartel de equilibrar o mercado estava a diminuir.

OPEP versus petróleo xisto dos Estados Unidos

As restrições adicionais de oferta voluntária de 900.000 barris por dia da OPEP+, acordadas há apenas algumas semanas, são um obstáculo para analistas e comerciantes que tentam avaliar os equilíbrios da procura e da oferta globais. Os comerciantes duvidam que o grupo conseguirá cortes suficientes para controlar o excedente iminente.

O cartel enfrenta um “ato de equilíbrio”, disse Parsley Ong, chefe de pesquisa de energia e produtos químicos na Ásia do JPMorgan Chase & Co. “Gira em torno do fato de que os produtores dos EUA são fundamentalmente sensíveis aos preços. Quanto mais alta a OPEP+ mantiver os preços do petróleo, reduzindo a produção, os produtores de petróleo mais tradicionais e a produção de xisto dos EUA responderão a isso e aumentarão a oferta.”

Nos EUA, a produção semanal de petróleo bruto atingiu um recorde de 13,3 milhões de barris por dia no mês passado, conforme os perfuradores da Bacia do Permiano, no oeste do Texas ao Bakken Shale, na Dakota do Norte, aumentou a produção de petróleo muito além do que os analistas previam. E em 2024, espera-se que a produção estabeleça um novo máximo histórico, de acordo com a Administração de Informação sobre Energia dos EUA. O Brasil e a Guiana também deverão aumentar significativamente a oferta, contribuindo para uma onda de novo petróleo proveniente das Américas.

Abrandamento da demanda

Do lado da procura, o crescimento do consumo global deverá abrandar à medida que a atividade económica enfraquece e que a transição para as energias renováveis se acelera, de acordo com as mais recentes perspetivas de mercado da Agência Internacional de Energia. O grupo prevê que a procura aumentará 1,1 milhões de barris por dia este ano.

Ainda assim, o quadro global é desigual, com um rápido abandono do petróleo em alguns sectores. Na China, o maior importador de petróleo bruto da Ásia, a eletrificação dos automóveis apresenta obstáculos estruturais ao consumo de petróleo, pesando sobre o crescimento da procura.

Isto está a limitar a sensibilidade do petróleo a factores macroeconómicos mais amplos. No passado, os indicadores económicos podiam traduzir-se directamente num aumento da procura de transportes terrestres e de combustível, mas esta relação parece agora estar a enfraquecer à medida que aumenta a utilização de veículos eléctricos. A elasticidade-preço do petróleo tornou-se mais sensível ao que está a acontecer com as energias renováveis. O aumento do preço do petróleo aumenta a procura de veículos eléctricos, alterando estruturalmente o mercado.

Riscos geopolíticos

O impacto da invasão da Ucrânia pela Rússia parece estar completamente integrado pelo mercado petrolífero e não deverá alterar a situação do mercado.

Resta a crise no Médio Oriente, que ainda não foi completamente absorvida. A guerra entre Israel e o Hamas não teve efeitos significativos no mercado petrolífero porque os países árabes, especialmente os produtores de petróleo, evitaram ser arrastados para o conflito. A maior incerteza é causada pelos ataques no Mar Vermelho por militantes Houthi baseados no Iémen. Mas até agora o abastecimento de petróleo não foi significativamente afectado.

Por Editor Económico

Portal de Angola