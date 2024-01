O que é a captura de carbono e como utilizar o CO2 capturado?

A captura de carbono é um dos temas mais controversos nas discussões sobre a ação climática. Basicamente existem duas posições extremas. A primeira consiste pura e simplesmente em eliminar todas as fontes de emissões de CO2. A segunda, assumindo que não é realista visar a descarbonização de 100% da economia mundial, propõe a introdução de tecnologias de captura de carbono em alguns setores da atividade económica.

Os activistas climáticos e alguns governos estão a pressionar as empresas para que eliminem as suas emissões, mas há dúvidas se a energia solar, eólica e as baterias conseguirão fazê-lo sozinhas. Os Estados Unidos, em particular, concentraram-se no aumento da captura de carbono graças ao investimento do Departamento de Energia de milhares de milhões de dólares em tecnologia e em créditos fiscais atraentes para os promotores de projectos. Um conjunto crescente de dados científicos também mostra que o mundo terá de capturar carbono em grande escala nas próximas décadas para limitar o aquecimento global a 1,5°C.

No entanto, apesar de todo o impulso e necessidade crescente de descarbonização, a tecnologia atraiu oposição crescente. O envolvimento da indústria dos combustíveis fósseis, em particular, levantou o espectro de que a captura de carbono poderia ser usada para prolongar a extração de petróleo e gás, colocando em perigo o clima em vez de ajudar a protegê-lo. Os custos também podem limitar a sua utilidade, e há dúvidas se a tecnologia pode mesmo ser ampliada.

Essas tensões estiveram no centro das conversações climáticas da COP28 do ano passado, realizadas nos Emirados Árabes Unidos, ricos em petróleo, onde a tecnologia era um pilar central do acordo da Cimeira. Nos próximos anos, o mundo terá de decidir se a captura de carbono pode ser implementada de forma responsável — e o que fazer com o CO2.

O que é a captura de carbono?

Existem duas maneiras principais pelas quais as máquinas são usadas para capturar carbono. A chamada captura e armazenamento de carbono de fonte pontual (CCS) captura CO2 na chaminé de locais como fábricas industriais. Outras tecnologias extraem o CO2 já emitido do ar ambiente, um processo denominado captura direta de ar (DAC).

A fonte pontual pode ser implantada em instalações de petróleo, gás e indústria pesada. Mas a investigação mostra que os casos de utilização em que isso seria benéfico para o clima são bastante limitados.

A verdadeira utilidade da captura de carbono é abordar as emissões difíceis de reduzir que não podem ser tratadas.

Um desses setores difíceis de reduzir é o do cimento, que é responsável por cerca de 8% das emissões globais. Embora partes do processo de fabricação de cimento possam ser eletrificadas, algumas das emissões de CO2 da produção são fundamentais para o processo.

A menos que se encontre um substituto para o cimento ou uma formulação muito diferente, não há como contornar essas emissões sem usar uma tecnologia como a CCS.

A siderurgia é outro processo industrial com poucas vias imediatas de descarbonização. Embora startups e empresas estabelecidas procurem maneiras de produzir o metal mais usado do mundo, o aço, sem emissões, os custos são altos e a indústria precisa cortar as emissões rapidamente.

Em alguns casos, pode fazer mais sentido modernizar uma nova usina siderúrgica com tecnologia de captura de carbono em vez de buscar outros caminhos, como a eletrificação, de acordo com análise da BloombergNEF, que concluiu que isso poderia reduzir até 600 milhões de toneladas de CO2 por ano até meados do século.

A ciência mostra que a CCS não deve ser utilizada em grande escala quando alternativas como as energias renováveis estão prontamente disponíveis. A indústria do petróleo e do gás, porém, está entre os maiores apoiantes da CCS, com empresas que procuram modernizar centrais eléctricas e refinarias com a tecnologia.

Fazer isso provou ser um desafio para o setor até o momento, mas os incentivos fiscais da Lei da Redução da Inflação do governo dos Estados Unidos criaram um interesse renovado. A indústria vê isso como uma forma de potencialmente continuar a extrair mais petróleo e gás, incluindo planos para usar o CO2 capturado para extrair ainda mais combustíveis fósseis.

Os cientistas estimam que, até meados do século, o mundo terá de remover anualmente milhares de milhões de toneladas de CO2 da atmosfera para limitar o aquecimento ao nível relativamente seguro de 1,5ºC. A capacidade atual globalmente é medida em milhares de toneladas por ano, portanto, há uma grande expansão que precisa acontecer. Mas a implantação da tecnologia precisa de ser feita em conjunto com a descarbonização da economia.

O que deve ser feito com o CO2 capturado?

Uma preocupação comum sobre a captura de carbono é que o CO2 irá contribuir para a perpetuação dos negócios normais, em vez de contribuir para uma redução significativa das emissões ou abordar fontes persistentes de poluição por gases com efeito de estufa.

Embora a maioria dos projetos anunciados de captura direta de ar planeiem armazenar CO2 no subsolo, 19% serão utilizados como matéria-prima para combustível sintéticos de aviação sustentável, de acordo com pesquisa da BloombergNEF.

A aviação é responsável por cerca de 2% das emissões globais, o que é praticamente equivalente ao Japão ou à Alemanha. As opções de descarbonização são poucas e raras e a utilização do CO2 capturado como combustível pode fazer sentido.

Transformar CO2 em matéria-prima para combustível de aviação sustentável (SAF) poderia ajudar a alcançar “um dividendo duplo” em comparação com apenas armazenar esse CO2 no subsolo .

A indústria de combustíveis fósseis tem objectivos diferentes para o CO2. Em vez de usá-lo para criar combustíveis sintéticos, pretende injetá-lo em campos de petróleo e gás envelhecidos para desalojar o petróleo restante, um processo conhecido como recuperação avançada de petróleo (EOR). A técnica está em uso desde a década de 1970, mas várias empresas petrolíferas querem ampliá-la. Um dos maiores apoiadores do CAD, a Occidental Petroleum Corp., deixou claro que alguns de seus projetos usarão o CO2 para produzir mais petróleo. Cerca de 8% do CO2 capturado será usado para recuperação avançada de petróleo, de acordo com a análise da BloombergNEF.

Algumas startups do CAD traçaram um limite, recusando-se a permitir que o CO2 que capturam seja utilizado para a aquisição de mais combustíveis fósseis.

Essas proteções serão necessárias à medida que a indústria cresce e mais empresas entram no negócio de limpeza de CO2, estimuladas por incentivos fiscais e pelo crescente investimento governamental.

