O próximo passo da Arábia Saudita para diversificar a economia é fabricar baterias para veículos elétricos

Pode parecer surpreendente, mas o maior produtor de petróleo do mundo pretende agora também tornar-se um centro-chave para a produção de baterias para veículos elétricos , à medida que as autoridades sauditas procuram novas formas de diversificar a economia e desenvolver uma indústria automóvel nacional.

A estratégia da Arábia Saudita para reduzir a sua dependência dos combustíveis fósseis, como o petróleo, envolve o aumento da produção de energia renovável.

A Arábia Saudita pretende investir na produção de baterias EV e na fabricação de veículos movidos a hidrogênio como o próximo passo em seus planos para construir um nexo para a fabricação de automóveis no Oriente Médio, disse Khalid Al-Falih, o ministro do Investimento, numa entrevista com a Bloomberg Television.

“O que vem a seguir é a cadeia de abastecimento”, disse Falih na quarta-feira durante o Fórum Bloomberg New Economy em Singapura. As autoridades “esperam que as baterias EV sejam uma oportunidade importante de fabricação na cadeia de abastecimento”.

Sete anos após o início do programa do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman para afastar o país dos hidrocarbonetos, o foco está a aumentar na indústria, após escassos progressos na diversificação de uma economia que ainda depende do petróleo e dos seus derivados próximos – petroquímicos e plásticos.

Os esforços sauditas estão agora também a concentrar-se nas energias renováveis e na mineração de minerais necessários para desenvolver produtos químicos para baterias. A Arábia Saudita já estabeleceu uma meta de produção de 500 mil veículos elétricos até 2030.

Enquanto o reino procura criar uma rede mais ampla de fornecedores em torno de sua nascente indústria automobilística, o fundo saudita fechou um acordo com a Pirelli SpA para construir uma fábrica de pneus de mais de US$ 550 milhões que atenderia empresas como a fabricante de veículos elétricos Lucid Group Inc. Hyundai Motors Co., que está desenvolvendo fábricas na costa oeste do país.

Como parte de um esforço para atrair talentos e investimentos estrangeiros, a Arábia Saudita restringiu este ano entidades estatais de fazer negócios com empresas internacionais que não tenham sede regional no país até janeiro de 2024. Foi estabelecida uma meta para que no final do ano ter 160 empresas globais dirigirem as suas operações no Médio Oriente a partir da Arábia Saudita.

Al-Falih disse que mais de 180 licenças foram emitidas para empresas se qualificarem para incentivos especiais concedidos a quem estabelece uma sede regional. “A taxa está aumentando na proporção de 10 empresas por semana sendo licenciadas”, disse ele.

Além de empresas que incluem empresas industriais, alguns bancos também transformaram o reino no seu centro regional, disse Al-Falih, recusando-se a nomeá-los.

O reino reviu acentuadamente na quarta-feira as suas estimativas para o investimento estrangeiro direto na economia de 1,1 biliões de dólares, como resultado de uma mudança na metodologia. As entradas no ano passado estão agora estimadas em 33 mil milhões de dólares, mais do que o quádruplo da avaliação anterior de 8 mil milhões de dólares.

O ministro disse que não está preocupado com uma potencial pausa nos fluxos de investimento para a região devido à guerra de Israel contra o Hamas, especialmente dadas as oportunidades oferecidas na Arábia Saudita.

“Nós marcamos todos os requisitos”, disse Al-Falih. “Além da situação actual na Europa e da tensão no Médio Oriente aqui e em algumas partes da Ásia, as pessoas olharão em volta e descobrirão que a Arábia Saudita é o melhor destino para investir.”