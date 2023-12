O plano de eliminação progressiva do carvão na Alemanha não é realista, afirma o chefe do lobby industrial alemão

O chefe do lobby industrial alemão disse que o governo poderá não conseguir eliminar gradualmente as centrais elétricas a carvão antes do previsto porque não tem uma estratégia para fornecer incentivos para a construção de novas centrais elétricas a gás.

“É extremamente irritante que possamos nos encontrar numa situação em que teremos que continuar operando usinas a carvão por mais tempo porque não há capacidade de reserva suficiente”, a agência de notícias alemã DPA citou o chefe do lobby do BDI Siegfried Russwurm

Russwurm representa empresas como a gigante industrial Siemens Energy AG.

A Alemanha está a apostar na energia renovável proveniente da energia eólica e solar para remodelar o fornecimento de eletricidade do país, à medida que procura eliminar gradualmente o carvão até 2030, oito anos antes da data oficial prevista.

Robert Habeck, ministro dos Assuntos Económicos e da Protecção Climática do Partido Verde, ainda não apresentou uma estratégia para centrais elétricas que inclua novas estações alimentadas a gás como apoio à momentos em que não há vento ou sol para cobrir a procura de eletricidade. Funcionariam inicialmente com gás natural e, mais tarde, com hidrogénio neutro para o clima. Até agora, porém, as empresas de energia têm estado relutantes em investir.

“Será necessário investimento privado e terá que valer a pena – mesmo que seja apenas algumas horas de funcionamento por ano”, disse Russwurm. “Sou fã da expansão das energias renováveis. Mas a honestidade exige que digamos que precisamos de apoios. Estamos muito longe de ter capacidade de armazenamento suficiente.”

Dois dos maiores fornecedores de energia da Alemanha disseram esta semana que manterão algumas usinas a carvão em operação por mais tempo do que o esperado anteriormente, após uma decisão do regulador de proibir o fechamento das instalações antes de março de 2031. Uniper SE e a EnBW Energie Baden-Württemberg AG tentaram eliminar gradualmente as unidades antes dessa data.

A Alemanha tem dependido mais fortemente do carvão desde a guerra na Ucrânia e depois de encerrar as suas últimas centrais nucleares este ano.