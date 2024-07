O petróleo cai enquanto os mercados desvalorizam a saída de Biden e se concentram nos fundamentos da procura e oferta

Os preços do petróleo caíram pela segunda sessão consecutiva na segunda-feira, para o nível mais baixo de um mês, com o mercado ignorando a decisão do presidente dos EUA, Joe Biden, de encerrar a sua tentativa de reeleição e se concentrando no aumento dos estoques e nos sinais de fraca demanda.

Os contratos futuros do petróleo Brent caíram 54 centavos, ou 0,7%, para US$ 82,09 o barril às 14h04 ET (18h04 GMT), o menor nível desde 11 de junho. O contrato futuro do petróleo West Texas Intermediate dos EUA para entrega em agosto, que vence na segunda-feira, caiu 33 centavos, para US$ 79,80 o barril, também o menor nível em um mês. Os contratos futuros do WTI para entrega em setembro caíram 55 centavos, para US$ 78,09.

Biden encerrou a sua campanha de reeleição no domingo e endossou a vice-presidente Kamala Harris como a democrata que deve enfrentar o republicano Donald Trump nas eleições de novembro .

A avaliar pelas reacções dos mercados, tudo indica que o drama político que culminou com a desistência de Joe Biden em se candidatar a um segundo mandato já tinha sido antecipado e integrado pelo mercado.

Os traders aceitaram a decisão de Biden com calma, enquanto ignoravam as crescentes tensões no Oriente Médio. Os participantes do mercado estavam se concentrando numa perspectiva técnica baseada em amplos estoques e demanda fraca.

Embora o mercado de petróleo esteja visivelmente apertado no momento, espera-se que ele alcance um equilíbrio no quarto trimestre deste ano e um superávit no ano que vem , levando os preços do Brent para a faixa de US$ 70 a US$ 75 em 2025, de acordo com analistas do Morgan Stanley.

A política energética provavelmente será um ponto central do debate entre Harris e Trump, mas analistas do Citi acreditam que nenhum dos dois promoverá políticas que tenham um efeito extremo nas operações de petróleo e gás dos Estados Unidos.

No Oriente Médio, caças israelenses atingiram alvos militares Houthis perto do porto de Hodeidah, no Iêmen, no sábado, matando pelo menos seis pessoas. Os Houthis disseram à mídia no domingo que continuarão a atacar Israel e não obedecerão a nenhuma regra de engajamento.

Israel também enviou tanques de volta para a área metropolitana de Khan Younis, em Gaza, e pelo menos 70 palestinos foram mortos por fogo israelense, disseram médicos de Gaza na segunda-feira.

Em outros lugares, a China, o maior importadora de petróleo, surpreendeu os mercados ao reduzir uma taxa básica de juros de curto prazo e taxas de empréstimo de referência para impulsionar a sua economia, mas a medida não conseguiu sustentar os preços do petróleo.

“O corte na taxa de juros chinesa foi pequeno demais para melhorar o sentimento geral em relação ao petróleo bruto”, segundo a UBS.

O Federal Reserve dos EUA realizará uma reunião de política monetária nos dias 30 e 31 de julho, com os investidores a espera que as taxas sejam mantidas estáveis, embora haja sinais de um possível corte em setembro.