O mau tempo afecta a colheita do cacau na Africa Ocidental, ameaçando toda a cadeia de valor da produção, até ao chocolate

O chocolate corre o risco de se tornar ainda mais caro se a nova colheita de cacau da África Ocidental terminar em desilusão.

Os preços do cacau dispararam cerca de 47% no ano passado, devido ao receio de que o mau tempo e as doenças nas colheitas prejudiquem a produção na Costa do Marfim e no Gana, que representam dois terços da oferta mundial. Um fenômeno climático El Nino poderia piorar a situação, e os analistas esperam uma terceira escassez global consecutiva para a nova temporada que está apenas começando.

Isso significa que a inflação no corredor de guloseimas pode persistir mesmo que as pressões sobre os custos dos alimentos diminuam de forma mais ampla. Os principais fabricantes de chocolate, como a Hershey Co. e a Lindt & Spruengli AG, já alertaram para possíveis novos aumentos de preços, e há sinais de que os produtos mais caros estão a prejudicar a procura da Europa para o principal mercado em crescimento da Ásia.

Os contratos futuros do cacau em Nova York atingiram o maior nível em 12 anos em meados de setembro, ficando muito próximos do preço visto pela última vez em 1979, embora tenham diminuído um pouco desde então. A manifestação foi impulsionada por demasiadas chuvas e surtos de pragas e doenças que afetaram as colheitas na África Ocidental.

A questão principal neste momento é qual será o tamanho da maior das duas colheitas anuais, que começaram recentemente no Gana e estão a começar na Costa do Marfim.

Cumprir as regras de rastreabilidade do cacau da União Europeia, que importa 68% dos grãos da Costa do Marfim, o contrabando de produtos e as alterações climáticas são os desafios que o sector enfrenta no futuro, disse Yves Kone, director-geral do regulador da indústria Le Conseil Cafe-Cacao.

“Os perigos das alterações climáticas ameaçam o nosso cacau”, disse Kone numa cerimónia na capital, Abidjan, para inaugurar a nova época. “A tarefa não será fácil porque temos a responsabilidade de manter o cacau em boas condições de produção”, afirmou, sem dar perspectivas de produção.

A Costa do Marfim previu em julho que a produção da temporada de colheita principal, que vai de 1º de outubro a março, diminuiria quase um quinto em relação ao ano passado, disseram na época pessoas familiarizadas com o assunto. O montante ainda poderá mudar depois de alguns agricultores terem retido os fornecimentos da pequena colheita intermédia, em antecipação aos preços mais elevados na nova época.

O país aumentou o preço que os agricultores receberão a partir de domingo em 11%, para 1.000 francos CFA (1,61 dólares) por quilograma, ficando aquém das esperanças dos produtores de um aumento de 44%.

Analistas do Rabobank e Marex esperam que a produção da África Ocidental caia na temporada 2023-24. Marex prevê um défice global de 279 mil toneladas, mais do que os dois défices anteriores combinados.

O mercado apertado está a reflectir-se ao longo da cadeia de abastecimento. As fábricas de cacau em todo o mundo desaceleraram o processamento de grãos em produtos utilizados em confeitaria. A trader Cargill Inc. disse recentemente que os preços altos estão começando a prejudicar o aumento da demanda na Ásia , e a moedora suíça Barry Callebaut AG relatou em julho vendas mais baixas.

As colheitas africanas também foram sufocadas porque os agricultores enfrentaram custos mais elevados ou escassez de factores de produção como fertilizantes e pesticidas. Muitos vivem abaixo do limiar da pobreza e o seu salário é definido pelas autoridades, o que significa que não beneficiam imediatamente de preços futuros mais elevados.

Isso está tornando mais difícil aumentar ou tratar árvores devastadas. A doença dos rebentos inchados é a ameaça mais subestimada à produção no principal produtor, a Costa do Marfim, afectando cerca de um quinto da colheita do país, disse Steve Wateridge , chefe de investigação da Tropical Research Services.

Para a nova época da Costa do Marfim, os agricultores da região de Daloa esperam colher uma colheita menor devido à falta de vagens. Os moradores de San Pedro dizem que a colheita será adiada depois que as chuvas inundaram as plantações, embora alguns produtores da Costa do Marfim colherão colheitas maiores devido às árvores jovens que são mais resistentes a doenças.

Cerca de um décimo da colheita da época passada foi perdida em Kwarbeng, no Gana, a norte de Accra, principalmente devido à doença da vagem preta e à falta de produtos químicos, disse Michael Acheampong, que supervisiona mais de 1.500 produtores. Existe o risco de que o envelhecimento das árvores signifique que a produção do Gana esteja agora numa tendência decrescente, disse Wateridge.

Além disso, existem preocupações de que as novas regras europeias de desflorestação tenham um efeito de arrastamento no aumento dos custos para a indústria do chocolate — e, em última análise, para os consumidores