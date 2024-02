O levantamento das sanções aos países separatistas é um sinal de fraqueza ou um jogo de longo prazo da CEDEAO?

O bloco regional CEDEAO levantou todas as principais sanções contra o Níger, o Burkina Faso e o Mali, abdicando da sua principal influência para restaurar o regime democrático. Será que esta estratégia tática trará os países separatistas de volta à mesa de negociações?

Mais de três horas após as deliberações entre os seus chefes de Estado, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) chegou a um veredicto – é hora de levantar as sanções económicas impostas aos países da África Ocidental sob regime militar.

A decisão representa uma reviravolta em relação à de Julho de 2023, quando o bloco regional praticamente ameaçou invadir o Níger se a junta liderada pelo General Abdourahamane Tiani não conseguisse reintegrar o Presidente Mohamed Bazoum .

A Nigéria, que fornece 70% da eletricidade do Níger, apagou as luzes em Agosto passado e fechou as suas fronteiras com o Níger, o seu vizinho do norte. O presidente da Nigéria, Bola Tinubu, que também é presidente da CEDEAO, impôs restrições comerciais ao Níger, insistindo que o bloco regional nunca aceitaria um golpe sob o seu comando.

O Níger respondeu aliando-se a juntas militares no Mali e no Burkina Faso. Os três países não só assinaram um pacto militar, mas reforçaram os laços com a Rússia, saíram da CEDEAO e anunciaram planos para formar uma confederação, a Aliança dos Estados do Sahel.

Isto foi suficiente para forçar a CEDEAO a repensar a sua posição anterior e apresentar ao bloco um dilema: continuar com as sanções e correr o risco de perder três países do bloco, ou levantar as sanções e esperar que o ramo de oliveira traga estes chamados países renegados de volta à mesa de negociação.

O Presidente da Comissão da CEDEAO, Omar Touray, capturou o dilema do bloco regional ao anunciar o levantamento das sanções económicas.

“No que diz respeito à retirada dos três países, a autoridade observa que a retirada terá implicações políticas, socioeconómicas, financeiras e institucionais para os três países, bem como para a CEDEAO como região”, disse ele, acrescentando que a retirada significaria que os cidadãos de os estados-membros da CEDEAO precisariam de vistos para visitar os três países separatistas.

Em meio à pressão de figuras notáveis como o fundador da CEDEAO, General Yakubu Gowon, da Nigéria, o bloco regional cedeu.

Embora alguns caracterizem o levantamento das sanções como uma admissão de derrota, o bloco regional prefere vê-lo como uma jogada tática.

Embora os três países tenham sido atingidos por sanções, o mais afectado foi o Níger, cujo fornecimento de eletricidade foi cortado pela Nigéria.

No ano passado, o governo de transição do Níger, liderado por Tiani, disse ao Tribunal de Justiça Comunitário da CEDEAO que as sanções levaram a uma escassez de medicamentos e alimentos , causando dificuldades incalculáveis. A junta pediu ao tribunal que ordenasse ao bloco regional que levantasse as sanções, mas o tribunal rejeitou o pedido, insistindo que a junta não tinha autoridade.

O tribunal da CEDEAO também ordenou à junta que libertasse o Presidente Bazoum e o reintegrasse, uma ordem que foi ignorada.

Mas com o levantamento das sanções e a CEDEAO a desistir da sua influência, resta saber se ou quando o apelo à libertação do Presidente Bazoum será obedecido ou se a democracia será restaurada em breve.

Mas com a junta nigerina a ter agora a vantagem e as sanções levantadas incondicionalmente, há pouco incentivo para libertar o presidente deposto, a quem o regime militar acusou de traição e ameaçou processar.

Mesmo assim, a medida da CEDEAO é considerada tardia e pode não ser suficiente para influenciar a junta.

A CEDEAO também espera que o levantamento das sanções económicas encoraje os países separatistas a reverter a sua decisão de sair do bloco regional, mas isso pode não ser suficiente para persuadir as juntas militares.

Além da situação difícil do Presidente Bazoum, há também a questão da relevância contínua da CEDEAO, que os críticos dizem que não conseguiu cumprir os seus objetivos desde a sua criação em 1975.

O objectivo da CEDEAO, tal como declarado na sua Carta, é alcançar a “auto-suficiência colectiva” para os seus Estados membros, através da criação de um único grande bloco comercial e da construção de uma união económica e comercial plena. Visa também promover o desenvolvimento económico.

No entanto, os países separatistas do Burkina Faso, Níger e Mali expressaram desilusão com o bloco regional quando se retiraram no início do mês, dizendo que a CEDEAO estava “sob a influência de potências estrangeiras e a trair estes princípios fundadores”.

Embora seja difícil dizer se o bloco regional sobreviveu ou não à sua relevância, permanecem argumentos importantes relativamente ao plano de integração económica da CEDEAO.

Quase 50 anos desde a criação da CEDEAO, os oito países de língua francesa da região fazem parte da Zona CFA, que está ligada ao Tesouro Francês.

Respondendo a uma pergunta sobre se o bloco regional iria alterar este acordo em breve para garantir a verdadeira independência, o presidente da Comissão da CEDEAO disse ao The Africa Report que isso seria feito em breve, mas não deu nenhum prazo.

Também houve queixas de duplicidade de critérios por parte do bloco regional. Os críticos dizem que quando os chefes de estado civis prolongam o seu mandato ou realizam actos antidemocráticos, a CEDEAO é sempre lenta a agir, mas é sempre mais enérgica quando acontecem golpes militares, como foi o caso da Guiné, onde o Presidente Alpha Condé foi destituído num golpe de Estado.

Mesmo agora, há queixas de que o bloco regional não tem sido suficientemente pró-activo no Senegal, onde o Presidente Macky Sall deteve candidatos importantes da oposição e adiou as eleições indefinidamente até que um tribunal lhe ordenasse que anunciasse uma data.

Na cimeira extraordinária da CEDEAO, na qual o Presidente Sall participou, o Presidente Tinubu e a Comissão da CEDEAO elogiaram publicamente o presidente senegalês por ter concordado em deixar o cargo em abril, mas nada disseram sobre a detenção de manifestantes e o encerramento da Internet.