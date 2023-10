O impacto negativo das estratégias de “redução de risco” dos países da OCDE terá repercussões para além da China

O impacto negativo das estratégias de “redução de risco” por parte das principais economias ocidentais em relação à China será sentido fora da China, enquanto reformas abrangentes na China poderiam gerar repercussões positivas significativas, anunciou o FMI.

A importância da China na economia global aumentou dramaticamente nas últimas décadas e tem sido um motor particularmente crucial da integração comercial na Ásia e crescimento da economia global.

As perspectivas de crescimento a médio e longo prazo da China, tal como as de outros países, serão determinadas em parte por forças importantes como a convergência para os níveis de rendimento das economias avançadas e por factores demográficos.

No entanto, os principais impulsionadores da política estrutural, incluindo a dinâmica das reformas internas, e factores externos, incluindo a fragmentação geoeconómica, também afectam significativamente esta trajectória.

Nas últimas Perspectivas Económicas Regionais para a Ásia e o Pacífico , o FMI avaliou os efeitos potenciais de um cenário negativo de “redução de risco” entre as economias da China e dos Estados Unidos e da Europa.

Segundo as projeções do FMI, as chamadas estratégias de redução de risco dos Estados Unidos, da UE e de outros países da OCDE em relação a China, que visam realocar a produção internamente ou em países amigos, longe uns dos outros, podem resultar num obstáculo significativo ao comercio mundial e ao crescimento em todo o mundo.

Embora a relocalização seja particularmente dolorosa para todos, é notável que a relocalização não gera benefícios líquidos para países terceiros a longo prazo. Isto porque os benefícios do desvio comercial são anulados pelos efeitos das contrações tanto na China como na zona OCDE.

Para a região, os resultados sugerem que os países terceiros não devem esperar beneficiar passivamente de políticas de ancoragem de amigos, mas sim prosseguir activamente reformas que possam ajudá-los a integrar-se ainda mais nas cadeias de abastecimento globais. Para as economias em todo o mundo, existe uma necessidade urgente de um diálogo construtivo para resolver as fontes subjacentes de tensões e resistir aos dispendiosos resultados de fragmentação.

Na China, os riscos que a fragmentação representa para o crescimento a médio prazo sublinham a necessidade de reformas estruturais abrangentes que ajudariam os níveis de rendimento a convergir mais rapidamente com os das economias avançadas – tais como a redução das disparidades de produtividade entre empresas estatais e privadas e uma maior abertura sectores à concorrência.