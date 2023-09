Em junho, a empresa liderada por Mark Zuckerberg já tinha dito que teria mais novidades sobre o Meta Quest 3 para a próxima edição do evento Meta Connect. O prometido foi cumprido, apesar de alguns problemas técnicos que acabaram por atrasar o evento online.

A Meta está “all in” na realidade mista, com o objetivo de dar aos utilizadores a oportunidade de interagirem com objetos virtuais num espaço físico, em experiências imersivas, que, nas palavras do responsável, combinam estas duas realidades de forma mais harmoniosa.

A acompanhar o headset em si há uma biblioteca de apps e jogos para experimentar e que aproveitam as capacidades de desempenho reforçadas do processador do chipset Snapdragon XR2 Gen 2 integrado no equipamento, desenvolvido em parceria com a Qualcomm.

Segundo a tecnológica, o chip permite o dobro do desempenho gráfico em comparação com a anterior geração de headset. Além de lentes tipo “panqueca”, o Meta Quest 3 dispõe de câmaras duplas RGB de 4 MP e de um sensor de profundidade.