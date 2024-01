O Grupo Dangote está a ser investigado no caso sobre transações cambiais ilegais do Banco Central da Nigéria

A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) vai examinar as contas do magnata nigeriano como parte de uma investigação sobre transações cambiais ilegais.

O Grupo Dangote, o maior conglomerado industrial da Nigéria, foi visitado por investigadores da EFCC em 4 de janeiro. A agência anticorrupção suspeita que o grupo nigeriano esteja envolvido em crimes financeiros durante o mandato de Godwin Emefiele, ex-governador do Banco Central da Nigéria de 2014 a 2023, ele próprio sob investigação por corrupção.

A rusga aos escritórios do grupo em Lagos faz parte da investigação da EFCC sobre alocações preferenciais de moedas estrangeiras feitas pelo antigo guardião do Tesouro da Nigéria. Activo no sector do cimento, fertilizantes e açúcar, e prestes a abrir uma refinaria, Aliko Dangote não é o único alvo da EFCC.

O organismo nigeriano anticorrupção tem como alvo um total de 52 empresas nigerianas, incluindo a BUA, o concorrente direto da Dangote Cement.

Em novembro do ano passado, o grupo liderado por Abdul Samad Rabiu acusou Aliko Dangote e a sua holding de beneficiarem de operações cambiais ilegais, acusações refutadas pela gigante pan-africana dos materiais de construção. De acordo com as alegações da EFCC, estas empresas teriam beneficiado de taxas de câmbio preferenciais para comprar dólares a preço reduzido para importar matérias-primas e continuar as suas atividades.

Até junho de 2023, quando Godwin Emefiele foi deposto pelo Presidente nigeriano Bola Tinubu, o Banco Central da Nigéria (CBN) aplicou taxas de câmbio múltiplas. Num comunicado de 7 de janeiro, o Grupo Dangote declarou que está cooperando com a EFCC. “Enquanto nossos representantes ainda estavam no escritório da EFCC para entregar os documentos, uma equipe de seus dirigentes passou a visitar os nossos escritórios para exigir os mesmos documentos de uma forma que parecia destinada a nos causar constrangimento injustificado”, disse o conglomerado.

Suspenso no âmbito de uma investigação às atividades do Banco Central e posteriormente detido pela agência de segurança nacional, Godwin Emefiele foi libertado em dezembro passado, após pagar uma fiança superior a 300 mil euros.

O antigo guardião do Tesouro é suspeito de práticas ilícitas graves, incluindo fraude na adjudicação de contratos públicos.