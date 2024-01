O governador da Flórida, DeSantis, desiste da corrida presidencial dos EUA em 2024 e apoia Trump

Ron DeSantis desistiu da corrida presidencial dos EUA em 2024 no domingo e apoiou o líder Donald Trump, estreitando o campo republicano a dois candidatos principais antes das primárias de New Hampshire, na terça-feira.

A sua saída da disputa é um golpe impressionante para a sorte política de um candidato que há apenas dois anos conquistou um segundo mandato como governador numa eleição esmagadora e subiu ao cenário nacional anunciado por grandes doadores republicanos como o futuro do partido.

Novas pesquisas da CNN e da Universidade de New Hampshire mostraram que DeSantis obteve apenas 6% dos votos republicanos do estado, com Trump com 50% e Haley, o ex-governador da Carolina do Sul, com 39%.

Alguns doadores queriam que DeSantis preservasse o capital político para que pudesse concorrer novamente à presidência em 2028. O governador da Flórida tem apenas 45 anos e os doadores veem potencial para ele concorrer a um cargo mais alto novamente quando Trump não estiver mais nas urnas.

DeSantis lamentou a sua estratégia de mídia inicial de campanha, onde evitou a grande mídia, preferindo falar com meios de comunicação conservadores.

A operação de DeSantis foi abalada por turbulências internas, incluindo brigas sobre mensagens e estratégias entre a campanha sediada em Tallahassee e o principal supercomitê de ação política que o apoia, Never Back Down. Também ficou atolado em mudanças de liderança e numa crise financeira.

Os doadores ficaram abalados quando a equipe de DeSantis gastou dinheiro, mesmo quando ele começou a perder terreno nas pesquisas, o que o levou a demitir funcionários, reorganizar assessores importantes e concentrar a sua estratégia em estados com votação antecipada, em particular Iowa. Muitos dos seus doadores apoiaram outros candidatos no campo do Partido Republicano.