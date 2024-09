O FOCAC e a Cimeira África Mais Um: como sair da armadilha de que África é apenas um país?

O Fórum de Cooperação África China (FOCAC) de 2024 abre esta quarta-feira no contexto de duas tendências significativas.

Primeiro, o papel do Sul Global e o debate sobre se a China deve ser considerada parte dele se tornaram uma questão mais proeminente em meio às crescentes tensões entre os EUA, a EU e a China e uma divisão Norte-Sul cada vez mais pronunciada em torno de questões como o conflito em Gaza.

Segundo, o continente está a tornar-se cada vez mais assertivo sobre as chamadas Cimeiras “África Mais Um”. O FOCAC não foi a primeira dessas Cimeiras. A França, sem dúvida, cunhou o conceito, e a Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento Africano (TICAD) do Japão, de muitas maneiras, definiu o modelo para o FOCAC.

No entanto, diferentemente dos seus predecessores, o FOCAC não foi enquadrado por uma lente tradicional de ajuda. Em vez disso, ele evoluiu rapidamente para operar em um nível mais alto, com compromissos de financiamento sucessivos e um escopo em expansão para responder às demandas africanas. Isso, combinado com projetos de infraestrutura chineses atraentes e outros acordos que marcaram as primeiras décadas do início do século XXI, estabeleceu o FOCAC como a mais importante das Cimeiras africanas.

Ironicamente, o FOCAC se tornou menos único, em grande parte devido ao seu sucesso. Vários países seguiram a sua liderança ao hospedar líderes africanos em massa como parte de suas próprias Cimeiras “mais um” – dos Estados Unidos à Rússia, à Índia e até mesmo jogadores menores como a Itália.

A questão para a África é o quanto essas Cimeiras alcançam. Apesar do contínuo discurso sobre a complexidade africana, elas tendem a cair na armadilha de “África é um país”. Sua estrutura corre o risco de marginalizar as estratégias de desenvolvimento regional da África, caindo entre as rachaduras do amplo apoio a órgãos continentais como a União Africana e as negociações bilaterais que ainda definem muito do engajamento China-África.

Além disso, os anúncios abrangentes de “10 projetos de assistência à conectividade” ou “10 projetos de assistência à industrialização e promoção de emprego” que caracterizaram os FOCACs anteriores dificultam o rastreamento das especificidades das promessas e projetos. Somando-se a esse problema, muitos desses anúncios incluem dinheiro antigo disfarçado de novo e agrupando retroativamente projetos existentes com compromissos futuros — alguns dos quais nunca se concretizam.

Isso é verdade para o FOCAC, mas também é verdade para a maioria das Cimeiras África Mais Um.

Isso se deve em parte à imensa complexidade desses compromissos, que reúnem vários atores dos setores público e privado executando vários projetos em cronogramas amplamente divergentes, todos condensados em um único conjunto de anúncios.

Em outras palavras, as Cimeiras (especialmente quando divulgam o importantíssimo comunicado) são espetáculos públicos, tão dependentes das regras da narrativa quanto dos detalhes reais da negociação.

Uma das razões pelas quais o FOCAC se tornou tão influente é que ele joga esse jogo de óptica melhor do que a maioria. Embora replique a desigualdade inerente dos 54 países versus a estrutura de um país, isso acontece dentro do contexto da diplomacia assídua de pequenos países da China.

Ao contrário dos Estados Unidos (ou mesmo da Itália), os líderes de países africanos frequentemente recebem o tratamento de tapete vermelho completo, incluindo reuniões com o presidente chinês Xi Jinping durante visitas bilaterais à China. Isso suaviza a lógica imperial que fundamenta a estrutura da Cimeira África Mais Um do FOCAC. Uma vez que eles aparecem no FOCAC, muitos desses líderes já conheceram Xi e fizeram o “grand tour” de Pequim, Xangai, Shenzhen e Guangzhou, que agora caracteriza as visitas bilaterais oficiais.

Além disso, a China se esforça para enfatizar o seu próprio status como um país em desenvolvimento, sinalizando solidariedade com o Sul Global mais amplo e se alinhando com iniciativas lideradas pela África. Embora a China tenha começado a incorporar mais objetivos de desenvolvimento em seu engajamento com o continente, ela evita a monotonia do foco contínuo de ajuda dos EUA e da UE com sua condicionalidade e pregação concomitantes.

Dito isso, a preparação para o FOCAC 2024 viu significativamente menos atenção da imprensa na África do que antes, levantando a questão de se a Cimeira Africa Mais UM já cumpriu o seu curso e se ainda pode gerar entusiasmo. Isso ocorre porque o envolvimento da China com o continente parece mais modesto do que a atitude de ir e vir de meados da década de 2010.

Isso não quer dizer que o relacionamento China-África perdeu importância ou mesmo estagnou. Em vez disso, mostra que o sucesso do FOCAC aumentou as apostas ao atrair mais atenção de parceiros legados como o G7 e potências emergentes como os Países do Golfo.

O principal teste decisivo é se os países africanos, coletiva ou individualmente, podem superar o aspecto de corda de veludo dessas Cimeiras para fazer os seus próprios acordos, definir os seus próprios termos e dar as suas próprias festas. Até agora, eles não conseguiram, e a Cimeira Africa Mais Um é emblemática da exclusão estrutural que o continente sofre sob a atual ordem global.

Até que a África assuma o controle e remodele a Cimeira África Mais Um para os seus próprios fins, o FOCAC é provavelmente o melhor que conseguirá. A questão é: por quanto tempo isso será bom o suficiente, e quais ambições africanas sobreviverão à espera?

Por Cobus van Staden

CGSP