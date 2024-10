O FMI alerta que o baixo crescimento, as guerras, a redução do comércio e a dívida põem em perigo o futuro do mundo

Na véspera das reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial desta semana, em Washington, o Fundo Monetário Internacional alertou que as guerras, as tensões comerciais, a dívida elevada e o baixo crescimento ameaçam prolongar uma era económica sem brilho e deixar as nações sem recursos para reduzir a pobreza e enfrentar as alterações climáticas.

Os preços mais elevados ao consumidor a nível mundial, os conflitos no Médio Oriente e na Europa e as perspectivas de crescimento a médio prazo “longe de serem suficientemente boas” são razões para sermos cautelosos, apesar de uma esperada aterragem suave da economia, afirmou a Directora-Geral, Kristalina Georgieva, num discurso preparado para ser apresentado na quinta-feira, na abertura das reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial em Washington.

Ao mesmo tempo, as preocupações com a segurança nacional estão a levar alguns dos principais intervenientes do mundo a investigar políticas industriais e proteccionistas com um enfoque interno, disse ela, numa crítica implícita à rivalidade geopolítica dos EUA.

O aumento das barreiras comerciais “é como despejar água fria numa economia mundial já morna”, disse Georgieva. Os confrontos ocorrem “num momento em que as nossas previsões apontam para uma combinação implacável de baixo crescimento e dívida elevada – um futuro difícil”, disse ela.

O fundo alertou esta semana que a dívida pública global deverá atingir os 100 biliões de dólares, ou 93% do produto interno bruto global, até ao final deste ano, impulsionada pelos EUA e pela China.

O FMI considera ainda que o crescimento económico é inferior ao necessário para os países criarem emprego, pagarem dívidas significativas e responderem a enormes necessidades de investimento, incluindo a transição para energias limpas.

Georgieva falava enquanto os ministros das Finanças e os líderes dos bancos centrais de quase 200 países se preparavam para convergir em Washington na próxima semana para as reuniões anuais do FMI, juntamente com o Banco Mundial.

As reuniões decorrem a menos de duas semanas de uma eleição presidencial crucial nos EUA entre a vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump. Os eleitores americanos classificam a economia como a sua principal preocupação – em particular o aumento dos preços devido à inflação, que atingiu o ritmo mais rápido em décadas antes de ser controlado pela Reserva Federal.

Apesar de elogiar a acção da Fed em relação à inflação, o FMI tem sido invulgarmente crítico nos últimos meses em relação aos EUA, o seu maior accionista. Em Junho, alertou a administração Biden para défices demasiado grandes, o impacto de demasiada dívida e os perigos de políticas comerciais cada vez mais agressivas.

O FMI divulgará uma atualização das suas Perspetivas Económicas Mundiais na terça-feira. Previa em julho um crescimento global de 3,2% este ano e de 3,3% no próximo ano.

Apesar dos avisos, Georgieva observou que os bancos centrais conseguiram combater com sucesso a inflação, as restrições da cadeia de abastecimento diminuíram e os preços dos alimentos e da energia moderaram-se. Os mercados de trabalho tanto nos EUA como na União Europeia também estão a arrefecer de forma ordenada, disse ela, chamando a tudo isto “uma enorme conquista”.