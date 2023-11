O entusiasmo por empréstimos vinculados à sustentabilidade ESG está em declínio em todo o mundo, especialmente nos EUA

A transição para a economia verde começa a enfrentar problemas financeiros em todo o mundo. Cada vez mais, as empresas ligadas às energias renováveis enfrentam dificuldades financeiras devido aos custos elevados. Agora, dados recentes mostram que os mutuários em todo o mundo, mas especialmente nos Estados Unidos, estão a retirar-se em massa da segunda maior classe mundial de dívida ESG.

O mercado de US$ 1,5 trilhão para empréstimos vinculados à sustentabilidade, em que os empréstimos estão vinculados a objetivos ambientais, sociais ou de governança (Economic, Social and Governance – ESG), teve um declínio geral nos volumes este ano, à medida que as taxas de juros e os receios de lavagem verde aumentam. Mas em nenhum lugar o declínio foi tão abrupto como nos EUA, onde o número de novos empréstimos vinculados à sustentabilidade caiu 80% em relação ao ano anterior, de acordo com dados compilado pela Bloomberg.

Essa crise reflete o ambiente político excepcionalmente tenso que os mutuários nos EUA precisam enfrentar, de acordo com Jacomijn Vels, chefe global de sustentabilidade financie no ING Groep NV, o primeiro banco a obter um empréstimo vinculado à sustentabilidade em 2017.

Nos EUA, o mutuário não apenas precisa gerir o risco de reputação que sempre acompanha um produto ESG, mas “também precisa gerir a sua reputação em relação ao anti- Movimento ESG”, disse Vels. “Isso está trazendo uma dimensão extra à atuação nas Américas, especialmente nas SLLs.”

Desde que o ING organizou o primeiro SLL (Sustainability Linked Loan) , há mais de meia década, empréstimos vinculados à sustentabilidade se transformaram no maior mercado de dívida ESG do mundo depois dos títulos verdes.

Entre 2018 e 2021, a BloombergNEF estima que os empréstimos da SLL dispararam mais de 960%, para US$ 516 bilhões em negócios anuais. E os SLLs organizados nos EUA representavam 36% do total global há apenas dois anos, mostram dados compilados pela Bloomberg.

Mas à medida que o movimento anti-ESG se espalha por mais estados dos EUA, os mutuários americanos estão a virar as costas aos empréstimos que os obrigam a vincular o seu crédito à consecução dos objectivos ESG.

No próximo ano, cerca de 187 mil milhões de dólares em SLL vencem a nível mundial, sendo cerca de 90% deles sob a forma de linhas de crédito rotativo, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Já há sinais de que os banqueiros poderão tratar esses empréstimos com cautela, à medida que os reguladores começam a prestar mais atenção a um mercado que até agora tem evitado o seu escrutínio.

À medida que as vendas nos EUA diminuem, o ING vê a região Ásia-Pacífico como um mercado em crescimento. Recentemente, contratou banqueiros na Coreia do Sul e na Austrália para ajudar a explorar essa expansão. No mês passado, o banco fechou uma SLL no valor de pouco mais de US$ 400 milhões na Indonésia.

O rápido crescimento na Ásia significa que os volumes de SLL na região estão agora no caminho certo para exceder os dos EUA pela primeira vez, de acordo com Dados da Bloomberg. Até agora neste ano, a APAC registrou cerca de US$ 32 bilhões em vendas de SLL, em comparação com US$ 28 bilhões nas Américas.