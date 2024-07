O crescimento económico da China é pior do que o esperado, aumentando a pressão sobre Xi

O crescimento da China desacelerou inesperadamente para o pior ritmo em cinco trimestres, pressionando os formuladores de políticas a aumentar o apoio numa reunião económica que acontece duas vezes por década nesta semana.

O produto interno bruto expandiu 4,7% no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior, mais fraco do que todas estimativas numa pesquisa da Bloomberg com economistas. As vendas de retalho aumentaram no ritmo mensal mais lento desde dezembro de 2022, mostrando que uma onda de esforços do governo para aumentar a confiança fez pouco para revigorar o consumidor chinês.

A aposta do presidente Xi Jinping nos setores de manufatura e alta tecnologia para impulsionar o crescimento da China na era pós-pandemia ganhou um impulso, à medida que a produção industrial se manteve. Mas essa estratégia já está enfrentando ventos contrários geopolíticos. Esses riscos podem aumentar depois que o ex-presidente dos EUA Donald Trump , que ameaçou aumentar as tarifas sobre as crescentes importações chinesas se for reeleito, galvanizou os seus apoiadores após levar um tiro na orelha em um comício de campanha.

“A crescente probabilidade de Trump 2.0 significa que a China precisará de esforços políticos adicionais para impulsionar a sua demanda interna em tempo hábil, à medida que os riscos de queda da demanda externa se aproximam”, disse Xiaojia Zhi , economista do Credit Agricole CIB em Hong Kong.

Os dados publicados na segunda-feira alimentaram apelos para que os formuladores de políticas aumentem os gastos domésticos, enquanto Xi convocava o Terceiro Plenário do Partido, em Pequim para definir políticas económicas e políticas de longo prazo.

O conclave de quatro dias desta semana provavelmente se concentrará em promover alta tecnologia e manufatura como o caminho para maior produtividade e crescimento sustentado no longo prazo.

A crise imobiliária da China continuou sendo um obstáculo significativo para a segunda maior economia do mundo, com os preços de casas novas nas principais cidades chinesas caindo pelo 13º mês consecutivo em junho. Ressaltando a fraca confiança causada por essa queda, a China marcou o seu quinto período de deflação no segundo trimestre, estendendo a maior queda de preços em toda a economia desde 1999.

Ilustrando a luta da China para estimular os gastos das famílias, as vendas de carros caíram 6,2% em junho, apesar dos novos incentivos financeiros, o declínio mais acentuado em mais de um ano. Eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo caíram 7,6% no mês passado, o pior desde 2022.

A China não revelou muito sobre o primeiro dia da reunião a portas fechadas de seu Comité Central na segunda-feira, anunciando apenas que ela havia começado e Xi explicou um plano para “aprofundar a reforma e avançar na modernização chinesa”.