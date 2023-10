O crescimento da China supera as previsões à medida que os gastos do consumidor melhoram

A economia da China ganhou impulso no último trimestre, à medida que as pessoas aumentaram os gastos em tudo, desde restaurantes e bebidas alcoólicas até automóveis, compensando o peso da crise imobiliária e colocando o objectivo de crescimento anual de Pequim bem ao alcance.

O Produto Interno Bruto nos três meses encerrados em Setembro expandiu 4,9% em termos anuais e 1,3% em relação ao trimestre anterior , superando largamente as expectativas dos economistas, à medida que os esforços de estímulo do governo pareciam criar raízes. Os números foram impulsionados pelo forte crescimento das vendas no detalhe no mês passado, que registou o maior salto desde maio. A taxa de desemprego foi a mais baixa em quase dois anos.

Os dados de quarta-feira foram uma bênção para a economia global e para o governo do presidente Xi Jinping , que precisa da segunda maior economia do mundo para ganhar força. A divulgação dos números do terceiro trimestre pelo Gabinete Nacional de Estatísticas coincidiu com o discurso de abertura de Xi no Fórum do Cinturão e Rota, onde procurou revigorar o seu pacto de investimento de 1 bilião de dólares em meio aos crescentes ventos contrários causados pela desaceleração do país e pelas tensões geopolíticas.

A nação está “muito confiante” de que pode atingir uma meta de crescimento anual de cerca de 5% para 2023, disse o vice-chefe do Departamento Nacional de Estatísticas, Sheng Laiyun , em uma conferência de imprensa na quarta-feira, discutindo os dados. O PIB terá de crescer mais de 4,4% nos últimos três meses do ano para atingir essa meta.

Os mercados locais e globais responderam positivamente aos dados. O yuan valorizou-se 0,2% nos mercados onshore e offshore. As moedas de países cujo crescimento está ligado à China — como Austrália, Tailândia e Coreia do Sul — também subiram. Metais, incluindo cobre e alumínio, ampliaram os ganhos.

As autoridades estão a considerar a emissão de mais títulos soberanos este ano para gastar em infraestruturas, informou a Bloomberg News na semana passada, bem como a ponderar formas de reforçar a confiança no mercado de ações. Os economistas também esperam que a China reduza ainda mais as taxas de juro e o rácio de reservas obrigatórias dos bancos este ano.