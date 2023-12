O comércio internacional pode alavancar a agenda global de ação climática, afirma OMC

A Diretora Geral da Organização Mundial do Comércio (OMC) instou os enviados da conferência climática COP28 a colocarem a política comercial na vanguarda da luta contra o aquecimento global .

Delegados de mais de 190 países reúnem-se no Dubai para discutir formas de cumprir os objetivos climáticos globais e apoiar iniciativas para combater as emissões de metano, acelerar as energias renováveis e acelerar o abandono do carvão. O papel do comércio deve agora entrar em foco, de acordo com a Diretora Geral da OMC Ngozi Okonjo-Iweala.

As medidas que os governos poderiam tomar incluem o ajuste das tarifas para incentivar as energias renováveis, tornar as regras de aquisição mais ecológicas ou redesenhar o actual sistema de subsídios aos combustíveis fósseis e à agricultura que prejudicam o ambiente e distorcem o comércio.

Okonjo-Iweala também disse que os membros menos desenvolvidos da OMC estão a levantar preocupações sobre o imposto fronteiriço sobre o carbono da União Europeia, que entrou na sua fase inicial de relatório antes de entrar em pleno vigor em Janeiro. Os importadores de vários setores com emissões intensivas, como o cimento e o aço, serão então obrigados a pagar uma taxa gradualmente progressiva, fixada em linha com os preços no mercado de carbono da UE.

A UE adoptou uma “abordagem construtiva” e deverá realizar workshops na OMC este mês, onde poderão ouvir as preocupações e explicar as regras do mecanismo numa tentativa de evitar fricções comerciais, segundo Okonjo-Iweala.

“A OMC está pronta para ser um fórum para facilitar este tipo de diálogo, resolver os problemas em vez de deixá-los agravar-se”, disse ela.