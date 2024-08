O Canadá anunciou tarifas de 100% sobre os carros elétricos e de 25% sobre o aço e o alumínio importados da China

O Canadá vai impor novas tarifas sobre veículos elétricos, alumínio e aço fabricados na China, alinhando-se com aliados ocidentais e tomando medidas para proteger os fabricantes nacionais.

O governo anunciou uma taxa de 100% sobre carros elétricos e 25% sobre aço e alumínio, confirmando um relatório anterior da Bloomberg News. O primeiro-ministro Justin Trudeau revelou a política na segunda-feira em Halifax, Nova Escócia, onde se reuniu com o resto de seu gabinete para uma série de reuniões sobre economia e relações exteriores.

A sobretaxa sobre veículos elétricos entrará em vigor em 1º de outubro e também incluirá certos automóveis de passageiros híbridos, caminhões e autocarros. Ela será adicionada a uma tarifa existente de 6,1% que se aplica a EVs chineses.

Os impostos sobre alumínio e aço entrarão em vigor em 15 de outubro. O governo divulgou uma lista inicial de produtos na segunda-feira e o público terá a oportunidade de comentar antes que ela seja finalizada em 1º de outubro.

O governo de Trudeau também lançou uma nova consulta de 30 dias sobre outros setores, incluindo baterias e peças de baterias, semicondutores, produtos solares e minerais essenciais.

O Canadá, uma economia voltada para a exportação que depende muito do comércio com os EUA, tem observado de perto os movimentos do governo Biden para erguer uma barreira tarifária muito mais alta contra veículos elétricos, baterias, células solares, aço e outros produtos chineses. O setor automóvel do Canadá é altamente integrado ao de seu vizinho dos Estados Unidos: a grande maioria da sua produção de veículos leves — que foi de 1,5 milhão de unidades no ano passado — é exportada para os EUA.

A embaixada da China em Ottawa disse que a medida foi um “acto típico de protecionismo comercial e dominação política”, desafiando as regras da Organização Mundial do Comércio e inconsistente com a posição do Canadá como um autoproclamado defensor do livre comércio global e da ação climática.

A acusação do Canadá de “excesso de capacidade” é infundada, afirmou a embaixada da China num comunicado , argumentando que o rápido desenvolvimento de veículos elétricos na China depende de inovação tecnológica, produção sólida e concorrência de mercado suficiente. “A China tomará todas as medidas necessárias para salvaguardar os direitos e interesses legítimos das empresas chinesas”, disse a embaixada.

Produtores de aço e alumínio no Canadá também pediram publicamente e repetidamente ao governo que restringisse o acesso da China. Catherine Cobden , presidente e diretora executiva da Canadian Steel Producers Association, disse que a medida não criará grandes desafios na cadeia de abastecimento.