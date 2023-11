O Banco Africano de Desenvolvimento reviu em baixa as suas previsões macroeconómicas para África em 2023 e 2024

O crescimento económico de África irá abrandar este ano e recuperar ligeiramente em 2024, disse o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) na quarta-feira, ao reduzir as suas previsões do PIB para o continente em meio à instabilidade política, ao fraco crescimento global e altas taxas de juros.

O crescimento real do PIB deverá cair para 3,4% este ano, contra 4% em 2022, antes de subir para 3,8% em 2024, afirmou o BAD num relatório. Em maio, O BAD previu que a economia cresceria 4% em 2023 e 4,3% em 2024, depois de crescer 3,8% em 2022.

Os “efeitos cicatrizantes de longo prazo” , o impacto da pandemia da COVID-19, combinado com a invasão da Ucrânia pela Rússia, que fez disparar os preços dos alimentos e da energia em 2022, atrasou a recuperação económica inicialmente forte de África após a pandemia, afirmou o banco.

“Estes fatores foram agravados por bolsas de instabilidade política em todo o continente, fraca procura de exportações devido ao morno crescimento global, aperto da política monetária e aumento associado do custo dos empréstimos”, acrescentou o BAD.

A maioria dos países africanos foram excluídos dos mercados de dívida internacionais devido a taxas de juro proibitivamente elevadas desde o início de 2022, com a Zâmbia e o Gana a entrarem em incumprimento e a Etiópia, Quénia e a Nigéria com dificuldades em restruturar as suas dívidas externas.

O maior corte do BAD na previsão de crescimento para 2023 foi para a África Central, onde houve um golpe de Estado no Gabão e um conflito em curso no leste da República Democrática do Congo, para 4,1%, contra 4,9% em Maio.

A previsão de crescimento da África Oriental foi reduzida em 0,7% para 3,4%, em meio à guerra civil no Sudão e com o Quênia sob pressão para pagar ou refinanciar um título de US$ 2 bilhões com vencimento em junho de 2024. A previsão de crescimento do Norte da África também foi reduzida em 0,7%.

A África Austral deverá registar o crescimento mais baixo do continente em 2023, de 1,6%, à medida que os cortes de energia contínuos restringem a produção na maior economia da região, a África do Sul e que o fraco desempenho do mercado petrolífero afeta a economia de Angola.

Espera-se que os países que não exportam matérias-primas registem uma taxa de crescimento económico mais elevada do que a dos exportadores de matérias-primas.

Por Editor Económico

Portal de Angola