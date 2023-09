O acordo geopolítico que poderia remodelar completamente o Médio Oriente

Um acordo que tem a possibilidade de redesenhar o Médio Oriente de repente parece mais tangível: a normalização das relações entre Israel e a Arábia Saudita.

Na semana passada, o Príncipe Herdeiro saudita Mohammed bin Salman disse à Fox News que “todos os dias estamos mais perto” de concluir o “maior acordo histórico desde o fim da Guerra Fria”. Discursando na Assembleia Geral das Nações Unidas, o Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o seu país e a Arábia Saudita, que abriga os dois locais mais sagrados do Islão e se considera líder do mundo muçulmano, estavam “à beira” de uma “ruptura dramática” que “realmente criará um novo Médio Oriente”.

Ambos os líderes falaram sobre como os laços diplomáticos entre os dois países seriam cruciais para avançar com o Corredor Económico Índia-Médio Oriente-Europa anunciado na cimeira do Grupo dos 20 em Nova Deli no início deste mês. O projeto apoiado pelos EUA prevê a ligação da Europa à Índia através de uma rede de portos, linhas ferroviárias, oleodutos e um novo cabo de dados que passaria por Israel e pela Península Arábica.

Existem alguns obstáculos. Além de negociar um pacto de defesa vinculativo com a Arábia Saudita, Washington está a considerar um tratado formal semelhante com o seu aliado mais próximo na região, Israel. Portanto, no final, poderia haver um grande pacote de acordos trilaterais entre Israel, a Arábia Saudita e os EUA.

A Arábia Saudita afirmou que só estabelecerá laços com Israel se obtiver um acordo de segurança com os EUA, que obrigaria Washington a vir em seu auxílio em caso de ataque e a fornecer ao reino as suas armas mais avançadas. O acordo também incluiria assistência no lançamento de um programa nuclear de ciclo completo que envolveria o enriquecimento de urânio em solo saudita.

Lançar negociações complexas em paralelo com Israel faz sentido para Washington. Os EUA estão a iniciar uma grande reforma da sua postura de defesa e segurança no Médio Oriente para promover uma maior cooperação e integração entre os seus aliados, a fim de contrariar as investidas da China na região, bem como enfrentar melhor as crescentes ameaças do Irão.

Funcionários dos EUA e de Israel discutiram a possibilidade de considerar os dois acordos de defesa como parte efetiva do mesmo pacote para aumentar as chances de o Congresso os aprovar. Embora muitos senadores estejam cautelosos em relação a qualquer acordo que obrigue os EUA a defender a Arábia Saudita, eles seriam mais relutantes em rejeitar um pacto mais amplo se tal ação prejudicasse Israel, como noticiou a Bloomberg.

Embora haja um progresso significativo no que diz respeito à parte dos EUA e da Arábia Saudita, muitos em Israel relutam em celebrar um pacto formal de defesa com os EUA que possa, de alguma forma, limitar a capacidade do país de agir unilateralmente contra ameaças.

E um obstáculo importante para qualquer grande acordo trilateral pode ser o conflito israelo-palestiniano. A coligação de Netanyahu depende do apoio de ministros de extrema-direita e ultra-religiosos que se opõem a qualquer concessão aos palestinianos.

“Para nós, a questão palestiniana é muito importante, precisamos de resolver essa parte” em qualquer acordo com Israel, disse o governante de facto da Arábia Saudita, MBS, à Fox, recusando-se a especificar o que o reino estava a tentar garantir para os palestinianos.