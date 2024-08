Numa iniciativa com elevados riscos políticos, parlamento sul-africano vai debater aumento do preço da energia da Eskom

O parlamento da África do Sul debaterá uma proposta da empresa estatal de energia do país que pode aumentar as tarifas de eletricidade em cerca de 40% no ano que vem, de acordo com uma declaração do partido Aliança Democrática.

O presidente da Assembleia Nacional, Thoko Didiza, confirmou que as autoridades discutirão a legalidade da decisão do regulador de energia de permitir que a Eskom adicione uma “tarifa de compensação” de 8 bilhões de rands (US$ 448 milhões) no ano que vem.

A empresa estatal também planeia solicitar à Autoridade Reguladora Nacional de Energia a aprovação de um aumento adicional de 36% nas tarifas de eletricidade em 2025. Os preços da eletricidade praticamente triplicaram na África do Sul nos últimos 14 anos, mesmo com cortes de energia prolongados na economia mais industrializada da África estagnando o crescimento.

O impacto potencial de um aumento de 40% na tarifa de eletricidade será duro de absorver para a maioria dos sul-africanos que já estão a lutar contra uma crise de custo de vida. Segundo analistas, se o regulador atender ao pedido da Eskom, a população será forçada a escolher entre comprar comida e fazer pagamentos de eletricidade. Isso poderá criar um forte descontentamento popular.

Por: Editor Económico

Portal de Angola