Num golpe para os países em desenvolvimento, o Reino Unido tenciona alargar a definição de ajuda climática para atingir os seus compromissos internacionais

O Reino Unido planeia alargar a sua definição do que conta como ajuda climática para cumprir a sua promessa de gastos internacionais sem aumentar o financiamento, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Esta decisão aumenta o risco de críticas adicionais ao Primeiro-Ministro Rishi Sunak em relação às questões climáticas.

A administração de Sunak deseja permitir que mais projetos de desenvolvimento no exterior sejam categorizados como ajuda climática, para evitar que o Reino Unido tenha de gastar mais dinheiro para alcançar o seu objetivo de financiamento climático de £11,6 mil milhões (14,3 mil milhões de dólares) nos cinco anos até 2026. Um memorando governamental interno, visto pela Bloomberg em julho, revelou dúvidas dos funcionários sobre atingir a meta.

O enviado climático dos EUA, John Kerry, intensificou a pressão sobre o Reino Unido e outros países para garantir que estão no caminho certo para cumprir a meta de $100 mil milhões por ano em financiamento climático global da Cimeira do Clima das Nações Unidas. Os fundos são fornecidos por países desenvolvidos para apoiar os países em desenvolvimento nos seus esforços para enfrentar as mudanças climáticas e seus impactos.

Kerry falou com representantes do Reino Unido e de outros países sobre o seu progresso em relação às promessas de financiamento climático à margem da Cimeira do G20 em Nova Deli no início deste mês, bem como no Diálogo Climático de Petersberg em Berlim em maio, de acordo com pessoas familiarizadas com as conversas.

Um porta-voz do governo do Reino Unido afirmou que estão “comprometidos a gastar £11,6 mil milhões em financiamento climático internacional e já estamos a cumprir essa promessa”. Eles apontaram para o compromisso de Sunak de $2 mil milhões para o Fundo Verde para o Clima no início deste mês.

Segundo a Bloomberg, o Reino Unido está “abaixo da trajetória de meta interna” de acordo com um documento elaborado por funcionários dos setores estrangeiro, energético e ambiental. Cumprir a promessa de financiamento climático será um “enorme desafio”, escreveram os funcionários, e exigirá que o governo reduza outros compromissos de ajuda humanitária.

Ao categorizar uma gama mais ampla de projetos de desenvolvimento como financiamento climático para cumprir a promessa, Sunak arrisca-se a enfrentar mais críticas em relação aos seus planos de enfraquecer a política climática. Esta semana, ele suavizou várias políticas climáticas-chave, incluindo o adiamento da proibição da venda de novos carros a gasolina por cinco anos, descrevendo-a como uma abordagem “mais proporcional” para enfrentar as mudanças climáticas.

Ele insistiu que o Reino Unido ainda está comprometido em atingir o objetivo de zero emissões líquidas até 2050. O governo provavelmente argumentará que a mudança na definição de ajuda climática os alinhará com outros países desenvolvidos, que têm critérios mais amplos para o que conta como gastos climáticos, disseram as pessoas. O Reino Unido gastou um total de £12,8 mil milhões em ajuda no exterior em 2022.

No entanto, o Reino Unido, que sediou as negociações anuais da ONU sobre as mudanças climáticas COP 26 em Glasgow há menos de dois anos e reduziu as emissões mais rapidamente do que qualquer outra grande economia industrializada, tem sido visto como líder internacional em questões climáticas. Essa percepção pode não perdurar. O ex-Vice-Presidente dos EUA, Al Gore, um dos principais defensores de ações radicais em relação ao clima, foi rápido em criticar a mudança de direção de Sunak, chamando-a de “chocante e dececionante”.

Os negociadores climáticos estão preparados para números dececionantes a serem relatados nos próximos meses em relação às contribuições para a promessa de $100 mil milhões em 2021, durante a pandemia de Covid-19. Embora se esperasse que as contribuições tivessem aumentado significativamente em 2022 e que os países desenvolvidos esperassem cumprir o compromisso em 2023, os dados atrasados lançam dúvidas sobre essa trajetória.

Isso pode semear mais dúvidas e desconfiança entre os países vulneráveis e em desenvolvimento que se dirigem para as negociações climáticas globais das Nações Unidas COP28, em Dubai, em finais de Novembro deste ano.