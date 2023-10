Interpol elogia liderança do país no combate a crimes cibernéticos

O Presidente da Interpol (Organização Internacional da Polícia Criminal), Ahmed Naser Al-Raisi, elogiou esta segunda-feira, em Luanda, a liderança de Angola nos seus esforços no quadro da luta contra os crimes cibernéticos no continente africano.

Ahmed Naser Al-Raisi, que falava a jornalistas à saída de uma audiência com a Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, salientou que Angola lidera, neste momento, nos assuntos relacionados com a luta contra os crimes cibernético em África.

Neste sentido, o responsável da Interpol agradeceu as autoridades nacionais por terem permitido a realização, no país, do vigésimo-sexto encontro regional da organização, que tem início na capital angolana na próxima terça-feira (3).

Ahmed Naser Al-Raisi salientou ainda que assegurou, à Vice-Presidente da República, o contínuo apoio da organização ao país na luta contra os crimes, especialmente os cibernéticos, tal como aos outros Estados da região de África.

Isso, salientou, pelo facto de “o crime transnacional afectar a todos e a melhor forma de combate-lo é no quadro de uma grande colaboração entre todos os países”.

Criada em 1923, a Interpol tem como objectivo o combate a diversos tipos de crimes por meio da associação de agências de aplicação da lei de vários países.

O país é membro da organização desde 6 de Outubro de 1982. SC/ADR