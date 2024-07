Novo primeiro-ministro britânico diz que plano de deportação do Ruanda está “morto e enterrado”

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou no sábado, 6, que vai acabar com a polémica política conservadora de deportação de requerentes de asilo para o Ruanda, prometendo cumprir o mandato dos eleitores para a mudança, embora tenha avisado que isso não acontecerá rapidamente.

“O projeto do Ruanda estava morto e enterrado antes de começar”, disse Starmer na sua primeira conferência de imprensa. “Nunca funcionou como um dissuasor. Quase o oposto.”

Starmer disse aos jornalistas em 10 de Downing St. que estava “inquieto por mudanças”, mas não se comprometeu com a rapidez com que os britânicos sentiriam melhorias no seu nível de vida ou nos serviços públicos. O Partido Trabalhista deu o maior golpe aos conservadores em dois séculos de história na sexta-feira, 5, com uma vitória esmagadora.

A sessão de 30 minutos de perguntas e respostas seguiu-se à sua primeira reunião do Governo, que assume o enorme desafio de resolver uma série de problemas internos e de conquistar um público cansado de anos de austeridade, caos político e uma economia abalada.

“Temos uma enorme quantidade de trabalho a fazer, por isso, agora vamos continuar com o nosso trabalho”, disse Starmer ao dar as boas-vindas aos novos ministros à volta da mesa. O novo primeiro-ministro disse que tinha sido a honra da sua vida ser convidado pelo Rei Carlos III para formar um governo, numa cerimónia que o elevou oficialmente a primeiro-ministro.

Entre os vários problemas encontra-se a dinamização de uma economia lenta, a correção de um sistema de saúde falido e o restabelecimento da confiança no governo.

“Só porque os trabalhistas obtiveram uma grande vitória não significa que todos os problemas que o governo conservador enfrentou tenham desaparecido”, disse Tim Bale, professor de política na Queen Mary University of London.

Nas suas primeiras declarações como primeiro-ministro, na sexta-feira, após a cerimónia com o Rei Carlos no Palácio de Buckingham, Starmer disse que iria começar a trabalhar imediatamente, embora tenha advertido que levaria algum tempo a obter resultados.

“Mudar um país não é como carregar num interrutor”, disse, enquanto apoiantes entusiastas o aplaudiam à porta da sua nova residência oficial, no número 10 de Downing. “Isto vai demorar algum tempo. Mas não tenham dúvidas de que o trabalho de mudança começa – imediatamente.”

Após as seis semanas de campanha, o Presidente do Conselho de Ministros terá uma agenda preenchida, visitando no domingo cada uma das quatro nações do Reino Unido – Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte – que, segundo o Presidente, votaram a favor dos trabalhistas.

Viajará depois para Washington para uma reunião da NATO na terça-feira e será o anfitrião da cimeira da Comunidade Política Europeia a 18 de julho, um dia depois da abertura do Parlamento e do Discurso do Rei, que estabelece a agenda do novo governo.

Starmer apelida plano do Ruanda de “truque”

Starmer destacou vários dos grandes temas sexta-feira, como a correção do Serviço Nacional de Saúde, venerado mas com dificuldades, e a segurança das fronteiras, uma referência a um problema global mais vasto de absorção de um afluxo de migrantes que fogem da guerra e da pobreza, bem como da seca, das ondas de calor e das inundações atribuídas às alterações climáticas.

Os conservadores esforçaram-se por travar o fluxo de migrantes que atravessam o Canal da Mancha, não conseguindo cumprir a promessa do antigo Primeiro-Ministro Rishi Sunak de “parar os barcos”, que conduziu ao controverso plano para o Ruanda.

A decisão de Starmer sobre aquilo a que chamou o “truque” do Ruanda era amplamente esperada, porque ele tinha dito que não daria seguimento a um plano que custou centenas de milhões de dólares e que nunca chegou a ser executado.

Não é claro o que Starmer vai fazer de diferente para enfrentar a mesma crise, com um número recorde de pessoas a chegar a terra nos primeiros seis meses deste ano.

“Os trabalhistas vão ter de encontrar uma solução para as pequenas embarcações que atravessam o canal”, disse Tim Bale. “Vão ter de encontrar outras soluções para lidar com esse problema específico.”

Suella Braverman, uma conservadora linha dura da imigração, que é uma possível candidata a substituir Sunak como líder do partido, criticou o plano de Starmer para acabar com o pacto do Ruanda.

“Anos de trabalho árduo, actos do Parlamento, milhões de libras gastas num esquema que, se tivesse sido executado corretamente, teria funcionado”, disse no sábado. “Há grandes problemas no horizonte que, receio, serão causados por Keir Starmer.”

O gabinete de Starmer também está a começar a trabalhar.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, David Lammy, iniciou no sábado a sua primeira viagem internacional para se encontrar com os seus homólogos da Alemanha, Polónia e Suécia e reforçar a importância das suas relações.

O Secretário de Estado da Saúde, Wes Streeting, afirmou que iria iniciar novas negociações na próxima semana com os médicos do Serviço Nacional de Saúde (NHS) em início de carreira, que têm efectuado uma série de greves de vários dias. O conflito salarial exacerbou as longas esperas por consultas que se tornaram uma marca dos problemas do NHS.