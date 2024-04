Novo Presidente do Senegal anuncia auditoria às indústrias petrolífera e mineira

O Senegal irá rever os acordos assinados com empresas de recursos naturais para garantir que sejam otimizados para que o Estado possa beneficiar, disse o recém-eleito Presidente Bassirou Diomaye Faye .

O governo vai realizar uma “auditoria ao sector mineiro, do gás e do petróleo que visa reforçar a proteção do conteúdo local em benefício do sector privado nacional”, disse Faye num discurso televisionado na véspera do dia da independência do país, na quinta-feira.

“A exploração dos nossos recursos naturais que, segundo a Constituição, pertencem ao povo, receberá especial atenção.” Disse o Presidente.

Os comentários de Faye sinalizam que o Senegal poderá tentar assumir maior controlo sobre uma indústria que deverá tornar o país numa das economias de crescimento mais rápido do mundo.

O país da África Ocidental prepara-se para abrir este ano as torneiras do projeto de gás natural liquefeito Grand Tortue Ahmeyim, no valor de 4,8 mil milhões de dólares, liderado pela BP Plc e Kosmos Energy Ltd. , e do desenvolvimento petrolífero de Sangomar pela Woodside Energy Group Ltd., após numerosos atrasos.

Espera-se que os projetos estimulem o crescimento económico de mais de 8% em 2024 e de mais de 10% em 2025.

Faye disse que o Senegal continuará a acolher o investimento estrangeiro no país.

“Aos nossos parceiros e países amigos, gostaria de assegurar que o Senegal continua a ser um país aberto e acolhedor para todos”, disse ele. “Vamos nos esforçar constantemente para manter as relações.”