Novo chefe do governo britânico recebe a Europa para falar de segurança e imigração

Decorre nesta quinta-feira a quarta cimeira da Comunidade Política Europeia (CPE) o Palácio de Blenheim, perto de Oxford, na Inglaterra. No âmbito desta cimeira que reúne 45 dirigentes da União Europeia e de outros países do continente, o novo primeiro-ministro britânico e anfitrião do encontro, Keir Starmer disse pretender “restaurar os laços com a Europa”, as questões da estabilidade do continente, a segurança e a Ucrânia, constituindo igualmente a ementa deste encontro.

Na abertura daquela que é a quarta cimeira da Comunidade Política Europeia, entidade informal criada em 2022 depois da invasão da Ucrânia, o reforço da união dos países europeus em torno desse país é um dos assuntos em cima da mesa.

Neste sentido, o Presidente ucraniano, que participa nesta cimeira, não deixou de vincar precisamente esta necessidade para que se possam “tomar decisões fortes”. Volodymyr Zelensky também criticou de forma pouco velada o Primeiro-Ministro húngaro Viktor Orban, também presente na cimeira, pela sua recente “missão de paz” em Moscovo e Pequim, sem luz verde da União Europeia.

Relativamente ao outro assunto em agenda, o reforço dos elos entre o Reino Unido e a Europa, depois de um certo mal-estar nos últimos anos na sequência do Brexit, o novo chefe do governo britânico disse pretender “trabalhar com cada um para restaurar as relações, redescobrir o interesse comum e renovar os elos de confiança e amizade que constituem o tecido da vida europeia”.

Neste âmbito também e desde já, ele disse tencionar “trabalhar em estreita colaboração” com Ursula Von der Leyen que acaba de ser reeleita para a liderança da Comissão Europeia.

Recém-chegado ao poder no Reino Unido, o trabalhista Keir Starmer é apóstolo de uma cooperação reforçada em vários domínios, nomeadamente contra a imigração ilegal na Europa, mas deixou claro -antes mesmo de ser eleito- que não pretende voltar atrás relativamente ao Brexit. Do lado de Bruxelas que vê com bons olhos a “redefinição” preconizada por Starmer, também se vinca que está fora de questão tornar a abrir discussões sobre os acordos do Brexit.

Entretanto, ainda antes da cimeira de hoje, Keir Starmer afirmou numa tribuna publicada hoje no Le Monde que deseja “dar um novo impulso” à relação entre o Reino Unido e a França, evocando em particular a defesa e a imigração. Ontem, a presidência francesa indicou que Keir Starmer e Emmanuel Macron -também presente na cimeira- teriam um encontro bilateral, à margem da reunião desta quinta-feira.