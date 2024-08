Nova tecnologia de perfuração offshore de ultra-alta pressão abre novas perspetivas para a produção de petróleo, incluindo em Angola

A Chevron divulgou uma inovação tecnológica na produção de petróleo, que poderá explorar com segurança campos de ultra-alta pressão offshore, divulgou a agência Reuters.

Segundo a Reuters, graças a nova tecnologia, a Chevron conseguiu bombear o primeiro petróleo bruto de um campo a pressões de 20.000 libras por polegada quadrada, no Golfo do México, um terço a mais do que qualquer poço anterior. Hoje, a indústria está a operar com novos navios de perfuração e equipamentos que foram criados para lidar com pressões extremas.

O novo equipamento promete que o Anchor da Chevron e projetos similares da Beacon Offshore Energy e da BP fornecerão um total de 300.000 barris de petróleo novo e colocarão 2 bilhões de barris de petróleo dos EUA, antes indisponíveis, ao alcance dos produtores. Esses campos de ultra-alta pressão serão um grande impulsionador do crescimento da produção de petróleo dos Estados Unidos, atualmente o maior produtor de petróleo no mundo.

Campos de petróleo de alta pressão e alta temperatura semelhantes que beneficiariam da nova tecnologia 20k são encontrados nas costas do Brasil, Angola e Nigéria. O Golfo do México será o campo de provas para o novo equipamento. O Brasil tem grandes empreendimentos offshore que “são os principais candidatos para futuras aplicações da tecnologia 20k devido aos seus ambientes complexos de alta pressão e alta temperatura.

Incluindo campos fora dos EUA, mais de 5 bilhões de barris de petróleo e gás de recursos conhecidos globalmente poderiam beneficiar da nova tecnologia. Esses volumes equivalem a cerca de 50 dias da produção global atual.