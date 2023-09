Nos últimos seis anos entraram no mercado menos de 100 mil novas casas

Nos últimos seis anos, construiu-se muito poucas casas em Portugal. De acordo com cálculos do ECO, com base em dados da Autoridade Tributária (AT), entre 2017 e 2022, o parque habitacional viu nascer, em média por ano, pouco mais de 18 mil casas. Significa que, neste período, o mercado teve um aumento inferior a 100 mil casas.

Esta dinâmica suporta a ideia da baixa oferta de casas no mercado que tem sido apontada por vários promotores e outros especialistas em habitação ouvidos pelo ECO, notando que não há muito tempo construíam-se mais casas num ano do que no total dos últimos seis.

Os últimos dados da AT apontam para a existência de cerca de 6,4 milhões de prédios (apartamentos e prédios em propriedade total) inscritos na matriz predial urbana com afetação habitação nos 308 municípios de Portugal em 2022. Trata-se pouco mais de 92,7 mil casas face a 2017, como resultado de um ritmo de crescimento anual médio do parque habitacional de apenas 0,29%

“O volume de construção ficou muito aquém das necessidades da procura em Portugal”, sublinha Joaquim Montezuma de Carvalho, professor convidado do ISEG na área de Finanças Imobiliárias e sócio-gerente da ImoEconometrics, acrescentando que “no ano de 2005, por exemplo, produziram-se cerca de 92 mil fogos, um valor idêntico ao acréscimo de prédios de habitação entre 2017 e 2022″.