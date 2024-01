Nikki Haley questiona saúde mental de Trump após acusá-lo de não impedir invasão do Capitólio

A candidata à indicação republicana para a disputa presidencial americana, Nikki Haley, questionou neste sábado a aptidão mental de Donald Trump, depois de que o ex-presidente a acusou, falsamente, de não ter impedido a violenta invasão ao Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021.

Em um ato de campanha na sexta-feira, Trump aparentemente confundiu Haley com a então presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi.

Referindo-se ao ataque protagonizado por seus apoiadores, Trump afirmou à multidão: “Nikki Haley é a responsável pela segurança. Lhe oferecemos 10.000 pessoas -soldados, Guarda Nacional, o que quisessem- e os recusaram. Não quiseram falar sobre isso”.

Haley, considerada a principal adversária de Trump nas primárias em New Hampshire, indicou que não apenas não controlava a segurança do Capitólio, como nem mesmo estava neste cargo no momento.

“A preocupação que tenho é, não estou dizendo nada depreciativo, mas quando estamos lidando com as pressões de uma presidência, não podemos ter outra pessoa da qual duvidamos que seja mentalmente capaz de fazê-lo”, disse a ex-embaixadora da ONU em um comício em Neew Hampshire.

A insinuação de Trump de que Pelosi -ou Haley- havia rejeitado a oferta de ajuda enquanto o Capitólio era invadido também suscitou dúvidas.

O comitê da Câmara que investigou o ataque disse que não encontrou provas de que tal proposta tenha sido feita.