Nigerianos fazem fila para o combustível, obrigando o governo a entrar em acordo com a refinaria de Dangote

As filas para abastecimento de combustível aumentaram nas principais cidades da Nigéria na segunda-feira, depois que a empresa estatal de petróleo Nigerian National Petroleum Corp. enfrentou problemas para fornecer gasolina aos comerciantes e depósitos locais.

No ano passado, o governo do presidente Bola Tinubu abriu as importações de gasolina para empresas privadas, mas a escassez de moeda estrangeira e um teto no preço da gasolina significam que a NNPC continua sendo a única importadora.

“A NNPC Ltd deseja declarar que a escassez no fornecimento e distribuição de combustível observada em algumas partes de Lagos e da Capital Federal é resultado de um problema nas operações de descarga de algumas embarcações”, disse Olufemi Soneye, porta-voz da NNPC, numa declaração no fim de semana, quando as filas começaram a aumentar.

A NNPC Ltd deve mais de US$ 6 bilhões aos fornecedores de gasolina, afetando o fornecimento, e está tentando levantar financiamento para liquidar as dívidas.

Entretanto, o governo da Nigéria deu o seu acordo na segunda-feira para que a empresa estatal de petróleo NNPC Ltd venda petróleo bruto na moeda nacional naira para a mega refinaria de Dangote, com efeito imediato, para ajudar a aliviar a pressão cambial e diminuir a tensão política.

A refinaria de Dangote, avaliada em US$ 20 bilhões, a principal refinaria de petróleo da Nigéria e considerada a maior da África em plena atividade, iniciou a produção em janeiro, mas tem lutado para garantir petróleo bruto suficiente para atender à sua capacidade de 650.000 barris por dia.

Anteriormente, a Dangote precisava comprar petróleo no mercado internacional, mas entrou com uma queixa dizendo que as grandes empresas petrolíferas estavam bloqueando o seu acesso ao petróleo produzido localmente, vendendo-o acima do preço de mercado ou alegando que não estava disponível, forçando a refinaria a depender de importações caras.

As refinarias também poderão vender combustíveis refinados para comerciantes locais em nairas, disse ele.

Analistas dizem que a decisão de aprovar as vendas de petróleo bruto em nairas pode reduzir a necessidade das refinarias buscarem novos empréstimos de credores estrangeiros e ajudar a diminuir os custos de transporte.

“É essencialmente uma escolha política entre transações substanciais em nairas versus a necessidade da Nigéria por moeda estrangeira”, disse Ayodele Oni, advogado de energia e sócio da Bloomfield, um escritório de advocacia sediado em Lagos.

Os comerciantes locais de combustível estavam preocupados que não conseguiriam pagar pelos suprimentos da refinaria de Dangote quando ela começasse a bombear gasolina no mês que vem, se o preço fosse em dólares.

No início deste mês, o regulador de petróleo da Nigéria fechou um acordo com os produtores para permitir vendas de petróleo bruto para refinarias nacionais a preços de mercado, na tentativa de encerrar uma disputa de fornecimento que havia prejudicado as relações com as grandes petrolíferas.