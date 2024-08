Nigéria pretende arrecadar 2 mil milhões de dólares com a venda de obrigações em dólares a investidores nacionais

A Nigéria pretende arrecadar 2 mil milhões em dólares por meio da emissão de títulos denominados em dólares para investidores nacionais para financiar o défice orçamental e sustentar a moeda nacional naira, de acordo com a Bloomberg.

A Nigéria, o país mais populoso da África, enfrenta um défice significativo de receita devido à produção de petróleo abaixo da capacidade e a uma base tributária muito estreita.

A naira também está sob pressão. Ela foi desvalorizada em relação ao dólar desde o ano passado, quando o presidente Bola Tinubu relaxou as regras cambiais e permitiu que ela flutuasse, e ainda está sob pressão devido à escassez de dólares no mercado de câmbio local.

A obrigações domésticas têm um valor total de 2 mil milhões de dólares, com a primeira série a ser lançada hoje no valor de 500 milhões de dólares. Os títulos terão um prazo de cinco anos.

O título, que está disponível para nigerianos que residem no país e no exterior, bem como para empresas de pensão locais, tem como alvos fundos de “contas domiciliares, remessas da diáspora e investimentos estrangeiros”, disse a United Capital. Depósitos em dinheiro em dólar não se qualificarão a menos que tenham sido feitos em contas domésticas pelo menos 30 dias antes da emissão.

A Nigéria está a emitir títulos em dólar localmente, já que as condições de mercado não têm sido favoráveis para a oferta de Eurobonds. O governo aprovou um plano de gastos de 28,8 trilhões de nairas (US$ 18,1 bilhões) para 2024, com um déficit de 9,8 trilhões de nairas, que visa financiar com empréstimos nacionais e internacionais.

Os países africanos foram excluídos dos mercados de capitais internacionais depois de as taxas de juro globais terem subido acentuadamente em 2022, na sequência de uma política monetária restritiva nos Estados Unidos e na UE em resposta ao aumento da inflação. Mas vários países africanos voltaram aos mercados internacionais este ano, incluindo a Costa do Marfim, Benim, Senegal, Quénia e os Camarões.